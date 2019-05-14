 Філарет вважає, що Епіфаній та Порошенко порушили домовленості з ним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2019

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Новини

Філарет вважає, що Епіфаній та Порошенко порушили домовленості з ним

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет вважає, що предстоятель церкви Епіфаній та Петро Порошенко порушили домовленості щодо розподілу повноважень.

Філарет

Філарет

Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет у середу, 15 травня, заявив на прес-конференції в Києві, що предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній та президент Петро Порошенко порушили домовленості про розподіл повноважень у церкві.

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Колишній предстоятель УПЦ КП Філарет нарікає, що митрополит Київський Епіфаній вкрай рідко спілкується з ним. За словами Філарета, у ПЦУ може статися розкол. (12.05.2019)

Київський патріархат може бути ліквідований лише тим, хто його створив, заявив колишній предстоятель УПЦ КП Філарет. За даними ЗМІ, він збирає архієреїв для обговорення можливості відновлення Київського патріархату. (10.05.2019)

За словами Філарета, згідно з домовленостями, він мав керувати ПЦУ всередині України, а Епіфаній - за кордоном. Тепер же предстоятель ПЦУ не спілкується з почесним патріархом. "Епіфаній уникає спілкування зі мною. Він зі мною не спілкується. І не дзвонить", - сказав Філарет.

Він також заявив, що якби перед об'єднавчим собором у грудні 2018 роки знав про те, що стануться розбіжності між ним і Епіфанієм, то не висував би його кандидатуру на посаду предстоятеля ПЦУ. "Якби я знав про те, що трапиться, я б не висував його кандидатуру. Я йому довіряв. Я був впевнений, що він піде прямою дорогою, а не кривою", - заявив Філарет.

При цьому він упевнений, що Вселенський патріарх не забере томос у Православної церкви України. "Томос відберуть чи не відберуть? Це не від нас залежить. Можуть і відібрати, якщо будуть підстави, а можуть і не відібрати. Томос надається не для того, щоб його відбирати. Не вірю в те, що Вселенський патріарх відбере томос", - сказав Філарет. Нагадаємо, що раніше він заявляв, що допускає розкол у ПЦУ.

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