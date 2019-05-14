Філарет вважає, що Епіфаній та Порошенко порушили домовленості з ним

Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет у середу, 15 травня, заявив на прес-конференції в Києві, що предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній та президент Петро Порошенко порушили домовленості про розподіл повноважень у церкві.

За словами Філарета, згідно з домовленостями, він мав керувати ПЦУ всередині України, а Епіфаній - за кордоном. Тепер же предстоятель ПЦУ не спілкується з почесним патріархом. "Епіфаній уникає спілкування зі мною. Він зі мною не спілкується. І не дзвонить", - сказав Філарет.

Він також заявив, що якби перед об'єднавчим собором у грудні 2018 роки знав про те, що стануться розбіжності між ним і Епіфанієм, то не висував би його кандидатуру на посаду предстоятеля ПЦУ. "Якби я знав про те, що трапиться, я б не висував його кандидатуру. Я йому довіряв. Я був впевнений, що він піде прямою дорогою, а не кривою", - заявив Філарет.

При цьому він упевнений, що Вселенський патріарх не забере томос у Православної церкви України. "Томос відберуть чи не відберуть? Це не від нас залежить. Можуть і відібрати, якщо будуть підстави, а можуть і не відібрати. Томос надається не для того, щоб його відбирати. Не вірю в те, що Вселенський патріарх відбере томос", - сказав Філарет. Нагадаємо, що раніше він заявляв, що допускає розкол у ПЦУ.