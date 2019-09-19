Фізика зрозуміла для кожного: як вчитель з Одеси вчить через YouTube (відео)

Павло Віктор - один з найвідоміших в Україні шкільних вчителів. Спершу він записував уроки з фізики і викладав їх у Youtube, а тепер в Одесі організували цілий Центр дистанційної освіти.
На сцені, чи то пак за столом, один актор - Павло Віктор - 65-річний вчитель фізики одеського Рішельєвського ліцею. В класі - абсолютна тиша. Діти знають, що відеозапис уроку потім викладуть на YouTube, тож викрики чи помилки біля дошки - небажані.
Про вчителя для мільйонів, який дав поштовх до нового етапу в українській шкільній освіті - у проекті DW #LocalHeroes.
Серед розвинених країн Німеччина - у лідерах за рівнем зарплат учителів. Але в самій Німеччині педагогів на верхівці рейтингів не знайти. DW розібралася, скільки їм платять і що впливає на оклад. (02.09.2019)
Німецький учитель, щоб зрозуміти своїх учнів-іноземців, вирушив на рік у країни їхнього походження. Школярі підготували йому власні путівники. Дивіться, що він зрозумів після повернення. (27.03.2019)