Фізика зрозуміла для кожного: як вчитель з Одеси вчить через YouTube (відео)

На сцені, чи то пак за столом, один актор - Павло Віктор - 65-річний вчитель фізики одеського Рішельєвського ліцею. В класі - абсолютна тиша. Діти знають, що відеозапис уроку потім викладуть на YouTube, тож викрики чи помилки біля дошки - небажані.

Про вчителя для мільйонів, який дав поштовх до нового етапу в українській шкільній освіті - у проекті DW #LocalHeroes.