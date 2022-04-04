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Фідес - угорська політична партія. Повна назва партії - "Фідес-Угорський громадянський союз" (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség). Ця політична партія стоїть на правоцентристських та консервативних позиціях. Партія була заснована 1998 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.