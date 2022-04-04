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Фідес

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фідес".

Фідес - угорська політична партія. Повна назва партії - "Фідес-Угорський громадянський союз" (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség). Ця політична партія стоїть на правоцентристських та консервативних позиціях. Партія була заснована 1998 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Партія Орбана перемагає на парламентських виборах в Угорщині

Партія Орбана перемагає на парламентських виборах в Угорщині 04.04.2022

Лідер опозиції Угорщини Петер Маркі-Зай визнав поразку. Після опрацювання 93 відсотків бюлетенів блок опозиції набирав близько 35 відсотків голосів.
В Угорщині обирають парламент на тлі війни в Україні

В Угорщині обирають парламент на тлі війни в Україні 03.04.2022

Прем'єр-міністр Віктор Орбан стверджує, що опозиція у випадку перемоги втягне Угорщину у війну, а опозиція звинувачує Орбана в "державній зраді" через тісні зв'язки з Путіним.
Орбан обіцяє не виводити Угорщину з ЄС, але захищати суверенітет

Орбан обіцяє не виводити Угорщину з ЄС, але "захищати суверенітет" 14.11.2021

Угорського прем'єра переобрано головою партії "Фідес". На виборах наступного року вона змагатиметься з об'єднаною опозицією.
В Угорщині обмежили доступ до інформації про гомосексуальність

В Угорщині обмежили доступ до інформації про гомосексуальність 15.06.2021

В Угорщині парламент ухвалив закон, який обмежує доступ молоді до інформації про гомосексуальність та трансгендерних людей.
Угорщина: Віктор Орбан і смертельна кампанія в умовах пандемії COVID-19

Угорщина: Віктор Орбан і "смертельна кампанія" в умовах пандемії COVID-19 09.04.2021

Під угорським прем'єром Віктором Орбаном починає хитатися крісло? На тлі пандемії COVID-19 популярність партії "Фідес" падає. У відповідь влада почала кампанію наклепів проти опозиції.
Угорський політолог: ЄНП фактично викинула партію Орбана зі своїх лав

Угорський політолог: ЄНП фактично викинула партію Орбана зі своїх лав 05.03.2021

Угорський політолог Петер Креко розповів у інтерв'ю DW про те, що означає вихід депутатів від правлячої в Угорщині партії "Фідес" Віктора Орбана з фракції Європейської народної партії у Європарламенті.
Угорська партія Фідес виходить з фракції ЄНП у Європарламенті

Угорська партія "Фідес" виходить з фракції ЄНП у Європарламенті 03.03.2021

У правопопулістській партії "Альтернатива для Німеччини" вже заявили, що будуть раді бачити депутатів "Фідес" у фракції правих популістів.
Опозиція в Угорщині об'єднується проти Віктора Орбана

Опозиція в Угорщині об'єднується проти Віктора Орбана 21.12.2020

Угорські опозиційні партії вперше з часу приходу Віктора Орбана до влади йтимуть на парламентські вибори спільним фронтом проти правлячої партії "Фідес".
Як секс-вечірка поставила хрест на політичній кар'єрі євродепутата з Угорщини

Як секс-вечірка поставила хрест на політичній кар'єрі євродепутата з Угорщини 02.12.2020

Поліція Брюсселя розігнала сексуальну вечірку через порушення локдауну. Від правоохоронців утікав і Йожеф Саєр - європарламентар, член правлячої партії Угорщини.

Орбан проти Сороса - суд ЄС визнав угорський закон про виші неправомірним

Орбан проти Сороса - суд ЄС визнав угорський закон про виші неправомірним 09.10.2020

Поразка угорського прем'єра Віктора Орбана. Європейський суд визнав неправомірним закон в Угорщині, який змусив Центральноєвропейський університет у Будапешті шукати собі нову батьківщину.
Уряд угорського прем'єра Орбана отримав широкі повноваження

Уряд угорського прем'єра Орбана отримав широкі повноваження 30.03.2020

Парламент Угорщини, де переважає партія "Фідес" прем'єра Віктора Орбана, надав його уряду широкі повноваження. Тепер уряд може вводити будь-які "надзвичайні заходи" попри закони країни.
Вибори мера Будапешта: ставленик Орбана зазнав поразки

Вибори мера Будапешта: ставленик Орбана зазнав поразки 14.10.2019

Опозиція виграла місцеві вибори в низці міст Угорщини включно зі столицею. В Будапешті зазнав поразки ставленик прем'єра Віктора Орбана.
Коментар: Орбан - вигнання за розрахунком

Коментар: Орбан - вигнання за розрахунком 21.03.2019

Європейська народна партія пішла на загострення у Європарламенті і вказала на двері партії "Фідес" Віктора Орбана - поки що тимчасово. І це правильний крок, вважає Фолькер Ваґенер.
У Німеччині критикують компроміс ЄНП щодо партії Орбана

У Німеччині критикують компроміс ЄНП щодо партії Орбана 21.03.2019

Німецькі соціал-демократи і Зелені вважають тимчасове призупинення членства "Фідес" у ЄНП проявом слабкості європейської партії.
ЄНП призупинила членство партії Віктора Орбана

ЄНП призупинила членство партії Віктора Орбана 20.03.2019

Більшість членів Європейської народної партії проголосували за те, щоб призупинити членство партії "Фідес" угорського прем'єра Віктора Орбана. Він заявив, що добровільно призупинив членство своєї партії.
Чому не можна порівнювати Євросоюз та СРСР?

Чому не можна порівнювати Євросоюз та СРСР? 17.03.2019

Дедалі частіше правопопулісти критикують ЄС у тому, що його нинішня політика один в один повторює підходи СРСР. Але навіть побіжні історичні порівняння доводять цілковиту хибність цих закидів.
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