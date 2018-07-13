 Футболіст Месут Езіл покидає німецьку збірну через ″расизм і неповагу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2018

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Новини

Футболіст Месут Езіл покидає німецьку збірну через "расизм і неповагу"

Німецький футболіст турецького походження Месут Езіл не гратиме за збірну, поки відчуватиме "расизм і неповагу". Причиною скандалу стало фото спортсмена з президентом Туреччини Ердоганом.

Месут Езіл на ЧС-2018

Месут Езіл на ЧС-2018

Гравець національної збірної Німеччини з футболу Месут Езіл (Mesut Özil) у неділю, 22 липня, оголосив про вихід зі складу національної команди. 29-річний футболіст опублікував відповідну заяву у трьох частинах на Twitter.

Таке рішення гравець ухвалив після скандалу, який здійнявся навколо нього в Німеччині через спільне фото з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Фото, зроблене у травні в Лондоні, активно поширювала партія Ердогана перед президентськими виборами в Туреччині. У Німеччині багато критикували футболіста, закидаючи йому підтримку таким чином турецького лідера перед виборами.

"Через останні події я більше не гратиму за Німеччину на міжнародному рівні, допоки у мене є це відчуття расизму й неповаги. Я звик носити трико німецької збірної з гордістю та захватом, але зараз я цього не відчуваю", - йдеться в заяві футболіста. За його словами, це рішення він ухвалив "із тяжким серцем".

Фото Езіла з Ердоганом спричинило скандал у Німеччині

Фото Езіла з Ердоганом, яке спричинило скандал у Німеччині

"Мене досі не приймає суспільство"

Езіл різко розкритикував Німецький футбольний союз (DFB) і президента цієї організації Райнгарда Ґрінделя (Reinhard Grindel). Футболіст закинув Ґрінделю, що той не був зацікавлений почути пояснення ситуації, в якій була зроблена світлина з Ердоганом.

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"В очах Ґрінделя та тих, хто його підтримує, я - німець, коли ми виграємо, але є іммігрантом, коли ми програємо. Попри те, що я сплачую податки в Німеччині, роблю пожертви для німецьких шкіл і виграв чемпіонат світу з футболу з Німеччиною у 2014 році, мене досі не приймає суспільство", - переконаний футболіст.

Раніше цього ж дня Езіл заявив на Twitter, що фото з Ердоганом не мало жодних політичних намірів. "Мені йшлося не про політику чи вибори, а про повагу до найвищої посади країни, звідки походить моя родина", - зауважив він.

Суспільна дискусія навколо фото Езіла з Ердоганом розгорнулася напередодні ЧС-2018 у Росії, тривала під час чемпіонату та швидко переросла в суперечки про інтеграцію мігрантів, їхніх дітей і ксенофобію, уточнює інформагенція dpa.

Езіл дебютував у національній збірній Німеччини з футболу в серпні 2009 року, повідомляє інформагенція SID. Відтоді він зіграв 92 матчі та забив 23 голи у складі бундестіму.

Окрім Езіла, на травневій зустрічі із Ердоганом був присутній іще один гравець національної збірної ФРН із футболу турецького походження - Ілкай Гюндоган.

Ердоган неодноразово зазнавав міжнародної критики за тиск на опозицію та обмеження прав людини в Туреччині. У опублікованому навесні звіті Єврокомісії вказувалося, що в Туреччині триває регрес правової держави, свободи слова та незалежності юстиції.

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