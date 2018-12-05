ФСБ РФ: Українських моряків не можна вважати військовополоненими

Заарештовані після інциденту в Керченській протоці українські моряки не можуть вважатися військовополоненими, оскільки Росія і Україна не знаходяться в стані збройного конфлікту або війни, заявили у суботу, 8 грудня, у Федеральній службі безпеки (ФСБ) Росії.

"Зазначені українські громадяни звинувачуються в скоєнні кримінального злочину і відповідно до Конвенції про поводження з військовополоненими, підписаної в Женеві 12 серпня 1949 року, не можуть вважатися військовополоненими, оскільки Російська Федерація і Україна не знаходяться в стані збройного конфлікту або війни", - цитує агенція "Інтерфакс" слова голови слідчого управління ФСБ РФ Михайла Шишова.

Перший заступник керівника департаменту берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії Олексій Вольський також повідомив, що закриття Керченської протоки перед інцидентом з військовими суднами України було пов'язано із запобіганням провокації щодо Кримського моста. "Передусім, це було пов'язано з запобіганням провокації, (…) яка могла бути здійснена суднами ВМС України як стосовно Кримського моста, так і щодо безпеки судноплавства в Керч-Єнікальському каналі", - заявив Вольський.

За його словами, розслідування кримінальної справи про "незаконний перетин державного кордону РФ" щодо 24 українських моряків, заарештованих після інциденту в Керченській протоці, передано в центральний апарат ФСБ Росії.

Нагадаємо, що російські спецпризначенці 25 листопада захопили рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України в районі Керченської протоки. 27-28 листопада суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків із захоплених військових суден. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Українська влада наполягає на тому, що затримані військові моряки повинні мати статус військовополонених.