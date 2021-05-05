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Ісламістська терористична організація "Фронт ан-Нусра" 2016 року перейменувала себе на "Джабгат Фатах аш-Шам". Ця організація діє на території Сирії. 2013 року Рада Безпеки ООН визнала "Фронт ан-Нусра" терористичною організацією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.