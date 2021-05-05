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Фронт ан-Нусра

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фронт ан-Нусра".

Ісламістська терористична організація "Фронт ан-Нусра" 2016 року перейменувала себе на "Джабгат Фатах аш-Шам". Ця організація діє на території Сирії. 2013 року Рада Безпеки ООН визнала "Фронт ан-Нусра" терористичною організацією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Фінансування тероризму: у ФРН заборонили організацію Ansaar International

Фінансування тероризму: у ФРН заборонили організацію Ansaar International 05.05.2021

Глава МВС Німеччини оголосив про заборону об'єднання салафітів Ansaar International, що позиціонувалося як гуманітарна організація, але перераховувало пожертви терористам.
Гра на випередження: чому Москва заявила про підготовку хімічної атаки в Сирії

Гра на випередження: чому Москва заявила про підготовку хімічної атаки в Сирії 28.08.2018

Росія попереджає про ймовірне застосування хімічної зброї противниками режиму Асада у провінції Ідліб. Проте обґрунтованість доказів цього викликають сумніви. Експерти побачили у цьому ознаку слабкості РФ в Сирії.

У ФРН заарештували ймовірного ісламіста

У ФРН заарештували ймовірного ісламіста 28.02.2018

В Німеччині заарештували затриманого напередодні сирійського громадянина, якого звинувачують у підтримці терористичного угруповання "Фронт ан-Нусра", пов'язаного з "Аль-Каїдою".
У ФРН почали судити біженців, яких підозрюють у вбивстві 36 осіб у Сирії

У ФРН почали судити біженців, яких підозрюють у вбивстві 36 осіб у Сирії 25.09.2017

Чотирьох сирійців обвинувачують у вбивстві 36 осіб під час громадянської війни в Сирії. Їм закидають участь у терористичному угрупованні "Фронт Ан-Нусра".

Spiegel: У ФРН під виглядом біженців перебувають близько 60 бойовиків з Сирії

Spiegel: У ФРН під виглядом біженців перебувають близько 60 бойовиків з Сирії 02.09.2017

За даними Der Spiegel, щодо 25 бойовиків сирійського ісламістського угруповання у Німеччині триває слідство. Ще понад 30 спецслужби поки що не змогли однозначно ідентифікувати або вистежити.
У Німеччині затримали чотирьох сирійців, які воювали на боці Фронту ан-Нусра

У Німеччині затримали чотирьох сирійців, які воювали на боці "Фронту ан-Нусра" 12.06.2017

Затримані є братами. У 2012 році вони приєдналися до угруповання "Фронт ан-Нусра", стверджують у прокуратурі. Затримання підозрюваних були проведені в містах Гамбурзі та Любеку.

Двох імовірних джихадистів затримали поблизу Бонна

Двох імовірних джихадистів затримали поблизу Бонна 24.01.2017

Халіда і Рашида Б. підозрюють у проходженні військової підготовки в Сирії у 2013 році та подальшій участі в діяльності терористичних організацій.
Reuters: США та Росія запропонували повстанцям план виходу з Алеппо

Reuters: США та Росія запропонували повстанцям план виходу з Алеппо 11.12.2016

США та Росія виступили зі спільною пропозицією до повстанців в Алеппо з пропозицією безпечно залишити місто, більша частина якого вже зайнята урядовими військами.
Сирійські повстанці воюють між собою поблизу турецького кордону

Сирійські повстанці воюють між собою поблизу турецького кордону 14.11.2016

У боях на півночі Сирії беруть участь низка повстанських груп, що входять до об'єднання "Вільна сирійська армія". Бойові дії змусили Туреччину перекрити один з пунктів пропуску на кордоні.
Росія озвучила умови перемир'я у Сирії

Росія озвучила умови перемир'я у Сирії 24.09.2016

США мають довести Росії готовність відмежувати сирійську опозицію від терористів, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. Однак поки в Москві, за його словами, бачать лише зворотній процес.

Путін вказує на спроби перегрупування бойовиків у Сирії

Путін вказує на спроби перегрупування бойовиків у Сирії 17.09.2016

Питання розмежування терористів від здорової опозиції у Сирії не розглядається, а замість цього відбуваються спроби їхнього перегрупування, вважає президент РФ.
У Сирії вбили главу найбільшого угруповання бойовиків

У Сирії вбили главу найбільшого угруповання бойовиків 09.09.2016

Крім загибелі Абу Омара Саракеба, повідомляється також про смерть унаслідок авіанальоту ще одного керівника бойовиків - Муслема аш-Шами. Поки незрозуміло, хто здійснив бомбардування.
Спостерігачі: Внаслідок авіаударів у Алеппо загинули 9 дітей

Спостерігачі: Внаслідок авіаударів у Алеппо загинули 9 дітей 05.08.2016

Повстанці-ісламісти спробували прорвати блокаду міста, однак на їхній наступ урядові війська відповіли авіаударами.
США бомбардуватимуть сирійських ісламістів попри їхній розрив з Аль-Каїдою

США бомбардуватимуть сирійських ісламістів попри їхній розрив з "Аль-Каїдою" 29.07.2016

Попри розрив з "Аль-Каїдою" ісламські бойовики, що належали до угруповання "Фронт ан-Нусра", й надалі будуть ціллю ракетно-бомбових ударів військ США, заявляють у Держдепі.
Фронт ан-Нусра заявив про відділення від Аль-Каїди

"Фронт ан-Нусра" заявив про відділення від "Аль-Каїди" 28.07.2016

Одне з найбільших ісламістських угруповань у Сирії заявило про свою незалежність від "Аль-Каїди" та перейменування.
Washington Post: США запропонували РФ секретний пакт щодо Сирії

Washington Post: США запропонували РФ секретний пакт щодо Сирії 14.07.2016

Видання The Washington Post опублікувало витік інформації від чиновників США - проект можливої угоди між Москвою та Вашингтоном щодо спільних дій проти "Ісламської держави" у Сирії.
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