Фройденберг: як німецьке місто стало Instagram-сенсацією
Вчора маленьке містечко, сьогодні - улюблена Instagram-локація. Фото фахверкових будинків Фройденберга приманюють туристів з усього світу. У чому секрет успіху?
Від центру міста до парку відпочинку з оглядовим майданчиком ведуть круті сходи. Пройшовши 120 сходинок, розумієш, чому туристи з усього світу приїжджають сюди - заради "Старого містечка" ("Alte Flecken"), - історичного центру Фройденберга. 80 засніжених фахверкових будинків XVII століття щільно притулилися одне до одного - атмосфера ідеальної гармонії. Ніби ілюстрація до казки братів Грімм.
Без сумніву, Фройденберг надзвичайно красивий взимку. Містечко у Північному Рейні-Вестфалії з 18-тисячним населенням розташоване за годину їзди машиною на схід від Кельна у районі Зіген-Віттгенштайн, неподалік від лісу. Завдяки Instagram Фройденберг став всесвітньо відомим. За хештегом #Freudenberg можна побачити вже понад 12000 постів.
Більшості мешканців старої частини міста туристи не заважають
І зважаючи на те, що багато людей з усього світу публікують фото під цим хештегом, маленьке містечко буквально заполонили туристи. "Мотив "Старого містечка" справді став дуже популярним і зацікавленість туристів зросла ще більше", - підтверджує мер міста Ніколь Решке (Nicole Reschke). "Але нам цікаво, чи триватиме так і надалі".
Найбільше фанатів приїжджають з Японії
Туристи з Далекого Сходу приїжджають до міста цілими автобусами. Ці автобуси зупиняються біля підніжжя сходів, що ведуть до оглядового майданчика. Окрім панорам Фройденберга, гості фотографують парк відпочинку, відкриту сцену, Музей технологій і стежки для прогулянок.
У середньому до Фройденберга щороку приїжджають з ночівлею 30000 гостей. Туристів, які прибувають лише на день і не зупиняються у місті, порахувати неможливо. Саме таких туристів останнім часом побільшало.
2018 року Фройденберг видав перші брошури японською мовою
Кількість японських туристів протягом останніх трьох-чотирьох років значно зросла після того, як японське телебачення зробило репортажі про Фройденберг, розповідає Бербель Боймер (Bärbel Bäumer) з інформаційного туристичного відділу Фройденберга. "Місто вже є обов’язковим пунктом для туристичних груп".
У місті швидко адаптувалися до зростання зацікавленості - тепер тут є брошури і японською мовою. Випустили і невеличкі сувеніри, котрі зручно перевозити у багажі під час подорожі літаком на великі відстані. Чорно-білий візерунок фахверкових будинків тепер прикрашає стильні сумки, брелоки для ключів та декоративні дощечки.
Згори будинки виглядають майже однаковими, але зблизька розкривається архітектурне різноманіття
Погляд у майбутнє
У реставрацію міського парку, який облюбували туристи, планують інвестувати два мільйони євро. Між іншим, біля оглядового майданчика планують відкрити кафе, чи принаймні кіоск. Крім того, встановлять паркувальні місця для інвалідів, щоб люди з обмеженими можливостями могли насолодитися краєвидом. Також відремонтують круті сходи - їх вирівняють, зробивши легшим шлях для туристів. Ніколь Решке сподівається, що колись маленький електроавтобус з автоматичним керуванням зможе возити гостей від центру міста до оглядового майданчика. "Але все це думки про далеке майбутнє", - додає вона.
Ще до популярності в Instagram Фройденберг приманював іноземних туристів, - каже мер міста Ніколь Решке
А як почуваються мешканці містечка у зв’язку з великим напливом туристів? Адже тут особливо багато відвідувачів у період з травня до вересня. "Все добре. Більшість туристів - дуже хороші люди", - каже Бербель Боймер, котра живе у красивому фахверковому будинку. "Якщо для когось це забагато, цій людині краще переїхати. Більшість мешканців не мають проблем з туристами".
"Але зважаючи на те, що тут живуть люди, потрібно також намагатися зберегти золоту середину. На мою думку, потрібно бути обережними й не дати туризму перерости у масовий", - наголошує Ніколь Решке. "Це не музей, тут живуть люди. І ми маємо враховувати те, що є прийнятним для мешканців. У цьому сенсі ми вже на дуже правильному шляху".
Найчарівніші пішохідні маршрути Німеччини
Золото осені
З настанням осені листяні та мішані ліси Німеччини перетворюються на барвисту казку, що вражає грою фарб та відтінків. Німці обожнюють гуляти лісом у цю пору. Особливо за лісовим розмаїттям дбають у 16 національних парках Німеччини.
Щороку в вересні тисячі туристів, котрі прибувають на північ ФРН, милуються бузковим морем. Це квітнуть чагарники вересу, якого тут росте сила-силенна. Тепер вересові хащі зустрінеш далеко не скрізь у Європі. Для збереження цієї краси, тут випасають спеціальну породу овець. Так званий Гайдшнукенвеґ пролігся на 223 кілометри від Гамбурга до Целле.
Подорожуючи вздовж течії Рейну, можна водночас милуватися природою, культурою, історією та смакувати тутешнє вино. Маршрут для пішої подорожі Рейнштайґ тягнеться на 320 кілометрів від Бонна до Вісбадена повз середньовічні замки, фортеці, пам'ятники, виноробні, виноградники та ліси. Шлях не такий вже й легкий. Місцями, доводиться просуватися вузенькими навісними мостиками над прямовисними кручами.
Ця місцина стала приваблювати своєю неповторною красою, починаючи з ХVІІ століття, а вже згодом викликала небачений доти туристичний бум. Такі химерні скелі, котрі побачиш тут у Саксонській Швейцарії, вабили й ваблять усіх любителів романтики. Відтоді Малервеґ, що пролягає на південь від Дрездена, не втрачає популярності. 2006 року його відновили за давніми туристичними путівниками.
Розташована в іспанському місті Сантьяго де Компостела могила апостола Якова ще з Середньовіччя принаджує багатьох європейських паломників. Веде до неї чимало доріг, котрі називаються Шляхами апостола Якова, чий символ - мушля. У ФРН таких шляхів 30. Є ще Ойкуменістичний паломницький шлях, що повторює маршрут давньої Via Regia - найдовший та найдавніший шлях між Східною та Західною Європою.
Особливо незабутні враження подорожнім обіцяють преміум-маршрути на німецько-французькому кордоні. Вони відповідають всім суворим нормам любителів середньовічних замків та твердинь. Лише в Пфальцському лісі таких маршрутів налічується 23. Деякі поєднують Пфальц з французьким Ельзасом.
Один з найулюбленіших маршрутів для подорожі - узгір'я Гарц. І тут годі оминути шлях до найвищої вершини гірського масиву - Брокен. Шанолюбці можуть піти навпростець, але для тих, хто хоче пройтися без особливих зусиль, передбачений зручніший шлях до вершини. Той, хто здолає його, ніколи про це не пошкодує, адже милуватиметься неповторним панорамним краєвидом. Єдина вада - сильний вітер.
Ренштайг вважається одним із найулюбленіших пішохідних маршрутів ФРН. Він тягнеться на 170 кілометрів узвишшям Тюрінгенського Лісу. Вперше він згадується в ХІІІ столітті. Для туристів його відкрили з початку ХІХ століття. Під час розподілу Німеччини на Східну та Західну доступною для подорожі була лише його частина. З 1999 року Ренштайг увійшов до культурної спадщини федеральної землі Тюрінгія.
Найчарівніші пішохідні маршрути Німеччини
Колишнім кордоном
Близько 40 років "залізна завіса", котра розподіляла Європу, розтинала Німеччину на Схід та Захід. Тепер німці й туристи-іноземці можуть прогулятися колишнім міждержавним кордоном, котрий тягнеться на 1393 кілометри. Про неприємну сторінку німецько-німецької історії місцями нагадують лише залишки загорож з колючого дроту, написи-попередження та прикордонні спостережні вежі.
Класичним місцем для пішохідних подорожей вважаються Алльгойські Альпи. Тут у цій частині Баварії можна обрати собі маршрут будь-якої складності, в тому числі й з переходом через Альпи. Все це пропонує європейський пішохідний маршрут Е5. Починається він з атлантичного узбережжя Франції, а завершується у Вероні в Італії. З 1969 року було створено 12 таких довжелезних маршрутів.
Найчарівніші пішохідні маршрути Німеччини
Прогулятися Ваттовим морем
Хоч ця частина морського дна стає суходолом лише на кілька годин, прогулянки Ваттовим морем вже встигли знайти своїх прихильників і шанувальників. Утім, гуляти тут варто лише з провідником. Він не лише покаже найбезпечніші й найцікавіші шляхи, а ще й розповість про особливості цього унікального куточка, що став частиною Світової спадщини ЮНЕСКО.