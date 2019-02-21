Фройденберг: як німецьке місто стало Instagram-сенсацією

Від центру міста до парку відпочинку з оглядовим майданчиком ведуть круті сходи. Пройшовши 120 сходинок, розумієш, чому туристи з усього світу приїжджають сюди - заради "Старого містечка" ("Alte Flecken"), - історичного центру Фройденберга. 80 засніжених фахверкових будинків XVII століття щільно притулилися одне до одного - атмосфера ідеальної гармонії. Ніби ілюстрація до казки братів Грімм.

Без сумніву, Фройденберг надзвичайно красивий взимку. Містечко у Північному Рейні-Вестфалії з 18-тисячним населенням розташоване за годину їзди машиною на схід від Кельна у районі Зіген-Віттгенштайн, неподалік від лісу. Завдяки Instagram Фройденберг став всесвітньо відомим. За хештегом #Freudenberg можна побачити вже понад 12000 постів.

Більшості мешканців старої частини міста туристи не заважають

І зважаючи на те, що багато людей з усього світу публікують фото під цим хештегом, маленьке містечко буквально заполонили туристи. "Мотив "Старого містечка" справді став дуже популярним і зацікавленість туристів зросла ще більше", - підтверджує мер міста Ніколь Решке (Nicole Reschke). "Але нам цікаво, чи триватиме так і надалі".

Найбільше фанатів приїжджають з Японії

Туристи з Далекого Сходу приїжджають до міста цілими автобусами. Ці автобуси зупиняються біля підніжжя сходів, що ведуть до оглядового майданчика. Окрім панорам Фройденберга, гості фотографують парк відпочинку, відкриту сцену, Музей технологій і стежки для прогулянок.

У середньому до Фройденберга щороку приїжджають з ночівлею 30000 гостей. Туристів, які прибувають лише на день і не зупиняються у місті, порахувати неможливо. Саме таких туристів останнім часом побільшало.

2018 року Фройденберг видав перші брошури японською мовою

Кількість японських туристів протягом останніх трьох-чотирьох років значно зросла після того, як японське телебачення зробило репортажі про Фройденберг, розповідає Бербель Боймер (Bärbel Bäumer) з інформаційного туристичного відділу Фройденберга. "Місто вже є обов’язковим пунктом для туристичних груп".

У місті швидко адаптувалися до зростання зацікавленості - тепер тут є брошури і японською мовою. Випустили і невеличкі сувеніри, котрі зручно перевозити у багажі під час подорожі літаком на великі відстані. Чорно-білий візерунок фахверкових будинків тепер прикрашає стильні сумки, брелоки для ключів та декоративні дощечки.

Згори будинки виглядають майже однаковими, але зблизька розкривається архітектурне різноманіття

Погляд у майбутнє

У реставрацію міського парку, який облюбували туристи, планують інвестувати два мільйони євро. Між іншим, біля оглядового майданчика планують відкрити кафе, чи принаймні кіоск. Крім того, встановлять паркувальні місця для інвалідів, щоб люди з обмеженими можливостями могли насолодитися краєвидом. Також відремонтують круті сходи - їх вирівняють, зробивши легшим шлях для туристів. Ніколь Решке сподівається, що колись маленький електроавтобус з автоматичним керуванням зможе возити гостей від центру міста до оглядового майданчика. "Але все це думки про далеке майбутнє", - додає вона.

Ще до популярності в Instagram Фройденберг приманював іноземних туристів, - каже мер міста Ніколь Решке

А як почуваються мешканці містечка у зв’язку з великим напливом туристів? Адже тут особливо багато відвідувачів у період з травня до вересня. "Все добре. Більшість туристів - дуже хороші люди", - каже Бербель Боймер, котра живе у красивому фахверковому будинку. "Якщо для когось це забагато, цій людині краще переїхати. Більшість мешканців не мають проблем з туристами".

"Але зважаючи на те, що тут живуть люди, потрібно також намагатися зберегти золоту середину. На мою думку, потрібно бути обережними й не дати туризму перерости у масовий", - наголошує Ніколь Решке. "Це не музей, тут живуть люди. І ми маємо враховувати те, що є прийнятним для мешканців. У цьому сенсі ми вже на дуже правильному шляху".