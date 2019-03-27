 ФРН перебирає головування у Раді Безпеки ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2019

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Новини

ФРН перебирає головування у Раді Безпеки ООН

Під час головування у Раді Безпеки ООН Німеччина тісно співпрацюватиме з Францією, котра головувала в Радбезі у березні.

Засідання Радбезу ООН (архівне фото)

Засідання Радбезу ООН (архівне фото)

З понеділка, 1 квітня, Німеччина на місяць перебирає на себе головування у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, змінивши Францію, яка головувала у березні, інформує агенція dpa. ФРН, яка є непостійним членом РБ ООН, очолила цей орган ООН вперше за останні сім років. Водночас, на знак тісної співпраці обох країн, ФРН головуватиме у тісній співпраці з Францією, яка є постійним членом Ради Безпеки. 

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Від початку головування Німеччина планує акцентувати свою роботу на пропагуванні цінностей ООН та сприянні міжнародному співробітництву. Також Німеччина і Франція координуватимуть свої дії з іншими представниками Європи у Радбезі ООН (наразі це Великобританія, Бельгія і Польща). "Ми усвідомлюємо глибину відповідальності, яку ми на себе беремо, займаючи пост голови Радбезу ООН", - сказав глава міністерства закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) перед вильотом в Нью-Йорк.

Одним з важливих питань країни ЄС вважають збереження міжнародних домовленостей на кшталт укладеної 2015 року Паризької кліматичної угоди та Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД). Уряд ФРН  повідомив, що має намір підняти такі теми, як сексуальне насильство проти жінок під час збройних конфліктів, роль жінок у справі підтримання миру, роззброєння та контроль над озброєннями.

Німеччина отримала статус непостійного членами Ради Безпеки ООН на 2019 та 2020 роки. Країна добивається статусу постійного члену Радбезу ООН від часу об'єднання країни у 1990 року. Країна є четвертим найбільшим донором коштів до бюджету ООН та надає чи не найбільше військових для участі у місіях організації. Німеччина також активно задіяна у всіх важливих для ООН питаннях, таких як кліматична політика, права людини та роззброєння. Востаннє Німеччина головувала в Раді Безпеки ООН у вересні 2012 року.

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