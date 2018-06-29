 ФРН не має гарантій від США щодо незастосування санкцій до ″Північного потоку-2″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.06.2018

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Економіка

ФРН не має гарантій від США щодо незастосування санкцій до "Північного потоку-2"

Ще восени 2017 року США пообіцяли Німеччині не поширювати санкції на укладені до серпня минулого року проекти в газовій сфері. Про нові гарантії наразі не йдеться, пояснили в мінекономіки ФРН.

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У міністерстві економіки і енергетики Німеччини не підтвердили інформацію про те, що Берлін отримав попередні гарантіїтого, що санкції США щодо Росії не поширюватимуться на проект газопроводу "Північний потік-2". Про це в п'ятницю, 29 червня, заявила представниця міністерства Беате Барон (Beate Baron) у відповідь на запит DW.

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За її словами, ситуація залишається незмінною і нічого нового в цьому питанні не відбулося. Вона вказала, що в жовтні 2017 року під час німецько-американських консультацій було вироблено угоду, в якій зазначається, що США попередньо не планують поширювати санкції на укладені до серпня минулого року проекти в газовій сфері.

Але чи збережеться це попереднє рішення, залишається невідомим. Американські ЗМІ раніше повідомляли, що американська адміністрація готує штрафні заходи проти п'яти європейських компаній, що беруть участь в будівництві "Північного потоку-2".

Раніше у п'ятницю речниця міністерства економіки і енергетики ФРН повідомила, що, судячи з наданих США відомостей, спорудження газопроводу "Північний потік-2" обмежувальні заходи Вашингтона не зачеплять. Коли і які конкретно відомості Сполучені Штати надали щодо санкцій, представниця міністерства не уточнила. Така неоднозначна заява стала причиною виникнення припущення, що Берлін отримав від Вашингтона нові гарантії того, що санкції не зачеплять спорудження газогону "Північний потік-2".

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