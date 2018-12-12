 ФРН: консерватори та соціал-демократи порозумілися щодо мінімальної пенсії | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.11.2019

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Економіка

ФРН: консерватори та соціал-демократи порозумілися щодо мінімальної пенсії

Після тривалих суперечок консерваторам та соціал-демократам вдалося домовитися щодо умов запровадження мінімальної пенсії для громадян з низьким рівнем доходів.

Пенсіонери в Німеччині

Нині в ФРН чимало пенсіонерів відчувають фінансові труднощі через низькі пенсії

Консервативний блок ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) домовилися щодо умов формування та запровадження мінімальної пенсії. Про досягнення відповідних домовленостей стало відомо ввечері неділі, 20 листопада, після засідання комітету великої коаліції в Берліні.

Компромісу передували шестигодинні дебати між керівництвом консерваторів та соціал-демократів, передає агенція новин dpa. Згідно з досягнутими домовленостями, з 2021 року сотні тисяч громадян ФРН, котрі отримують невеликі пенсії, матимуть мінімальну пенсію.

За даними тимчасового керівника СДПН Малу Драєра (Malu Dreyer), у рамках нововведень від 1,2 до 1,5 мільйона осіб отримають таким чином надбавку до своїх нинішніх пенсійних нарахувань.

Право на мінімальну пенсію матимуть громадяни зі 35-річним страховим пенсійним стажем, котрі попри трудову чи будь-яку іншу діяльність, що прирівнюється до трудової, як-то виховання дітей або догляд за важкохворими, і фіксується як страховий пенсійний стаж, отримували незначні заробітки.

Загалом розраховувати на отримання мінімальної пенсії можуть особи, щомісячний заробіток яких становить до 1250 євро для самотніх людей і 1950 євро для пар.

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Зміни в системі розрахункових пунктів

У Німеччині для обрахунку розміру пенсій використовують так звані накопичені розрахункові пункти застрахованої особи. За кожен пророблений рік особа отримує в середньому один пункт. Кожен такий пункт у західних німецьких землях відповідає 33,05 євро, а в східних - 31,89 євро. Утім, якщо щорічні пенсійні відрахування особи менші за розмір середнього заробітку в ФРН, то тоді такій людині нараховується менше одного пункту в рік, приміром, 0,7 чи 0,4 пункту, в залежності від суми заробітку й відповідно відрахувань.

Тож тепер, згідно з нововведеннями, якщо за 35 років страхового пенсійного стажу особа набирає в середньому від 0,4 до 0,8 пункту щороку, то такі люди автоматично отримуватимуть мінімальну пенсію, що вираховуватиметься за показником 0,8 пункту в рік.

Раніше міністр праці соціал-демократ Губертус Гайль (Hubertus Heil) представив концепцію, згідно з якою на запровадження мінімальної пенсії передбачалося виділити 4,8 мільярда євро, а охопити цей захід мав близько трьох мільйонів громадян. Тепер же керівник ХСС Маркус Зедер (Markus Söder) повідомив, що на ці цілі виділятиметься від 1 до 1,5 мільярда євро. Фінансуватиметься цей захід виключно з податкових надходжень.

Ухвалений пакет заходів передбачає також тимчасове скорочення розміру внесків до фонду страхування на випадок безробіття. До кінця 2022 року передбачається тимчасове зниження розміру таких виплат з 2,5 до 2,4 відсотка.

Спір навколо мінімальних пенсій, щодо якого не могли дійти згоди у правлячій в Німеччині коаліції, за оцінками оглядачів, міг набути критичного характеру і спричинити розвал коаліції. У партйних колах привітали компроміс, якого досягли керівництво ХДС/ХСС та СДПН, однак пояснили, що критків у партіях треба ще переконати у необхідності такого рішення.

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