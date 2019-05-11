ФРН закликає Радбез ООН проголосувати за резолюцію щодо припинення вогню в Ідлібі

Німеччина, Бельгія та Кувейт у середу, 18 вересня, закликали Раду Безпеки ООН проголосувати за резолюцію щодо припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. Голосування має відбутися у четвер, 19 вересня, повідомляє агенція AFP з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Проєкт резолюції, який отримало у розпорядження агентство, містить заклик про негайне припинення боїв в Ідлібі. Згідно з ним, режим припинення вогню повинен розпочатися в суботу, 21 вересня, опівночі (за місцевим часом), щоб "уникнути подальшого погіршення і без того катастрофічної ситуації в Ідлібі".

Утім, цей проєкт резолюції може наразитися на вето Росії, яка є важливим союзником режиму сирійського президента Башара Асада. Її представники вже представили власний проєкт резолюції, який підтримав Китай. У ньому також є заклик до припинення боїв. Однак в РФ пропонують продовжити бойові дії проти осіб або груп, які мають "зв'язки з терористичними групами".

Як зауважує агенство, таке формулювання є неприйнятним для західних країн, бо "залишає місце для інтерпретації та дозволило б сирійським і російським військам продовжувати завдавати авіаудари".

Нагадаємо, наприкінці квітня цього року урядові війська Сирії разом з їхніми союзниками, серед яких і Росія, почали масований наступ у провінціях Ідліб і Хама.

За даними активістів, в результаті авіаударів загинули понад 960 мирних жителів, також були пошкоджені школи та медичні установи. Ще понад 400 тисяч осіб залишили ці регіони, щоб врятуватися від бойових дій, відзначають в ООН.

На кого націлені санкції США? Іран Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

На кого націлені санкції США? Північна Корея Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

На кого націлені санкції США? Сирія Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

На кого націлені санкції США? Росія У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

На кого націлені санкції США? Куба Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів. Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк

