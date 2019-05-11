 ФРН закликає Радбез ООН проголосувати за резолюцію щодо припинення вогню в Ідлібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2019

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ФРН закликає Радбез ООН проголосувати за резолюцію щодо припинення вогню в Ідлібі

У проєкті резолюції ФРН, Бельгії та Кувейту пропонується перемир'я з 21 вересня. РФ представила свій варіант, у ньому пропонується продовжувати бойові дії проти груп, "пов'язаних із терористичними угрупованнями".

ФРН закликає Радбез проголосувати за резолюцію щодо припинення вогню в Ідлібі

ФРН закликає Радбез проголосувати за резолюцію щодо припинення вогню в Ідлібі

Німеччина, Бельгія та Кувейт у середу, 18 вересня, закликали Раду Безпеки ООН проголосувати за резолюцію щодо припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. Голосування має відбутися у четвер, 19 вересня, повідомляє агенція AFP з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Проєкт резолюції, який отримало у розпорядження агентство, містить заклик про негайне припинення боїв в Ідлібі. Згідно з ним, режим припинення вогню повинен розпочатися в суботу, 21 вересня, опівночі (за місцевим часом), щоб "уникнути подальшого погіршення і без того катастрофічної ситуації в Ідлібі".

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Через загострення ситуації у сирійській провінції Ідліб з початку серпня близько 70 тисяч мирних жителів були змушені залишити свої будинки. Біженці перебувають у дуже складних умовах. (21.08.2019)

Внаслідок бомбардувань сирійської провінції Ідліб, яка контролюється повстанцями, зруйновані шість лікарень, фінансовані Німеччиною. (23.08.2019)

Утім, цей проєкт резолюції може наразитися на вето Росії, яка є важливим союзником режиму сирійського президента Башара Асада. Її представники вже представили власний проєкт резолюції, який підтримав Китай. У ньому також є заклик до припинення боїв. Однак в РФ пропонують продовжити бойові дії проти осіб або груп, які мають "зв'язки з терористичними групами".

Як зауважує агенство, таке формулювання є неприйнятним для західних країн, бо "залишає місце для інтерпретації та дозволило б сирійським і російським військам продовжувати завдавати авіаудари".

Нагадаємо, наприкінці квітня цього року урядові війська Сирії разом з їхніми союзниками, серед яких і Росія, почали масований наступ у провінціях Ідліб і Хама.

За даними активістів, в результаті авіаударів загинули понад 960 мирних жителів, також були пошкоджені школи та медичні установи. Ще понад 400 тисяч осіб залишили ці регіони, щоб врятуватися від бойових дій, відзначають в ООН. 

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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