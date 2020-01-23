Франція і США організовують евакуацію своїх громадян з Уханю

Уряди Франції і США організовують вивезення своїх громадян із китайського міста Ухань, що стало епіцентром нового коронавірусу.

Як повідомляє в суботу, 25 січня, гонконгське видання South China Morning Post з посиланням на електронний лист французького консульства в Ухані, диппредставництво у співпраці з китайською владою організовує автобуси для вивезення своїх громадян з ізольованого міста. "Громадян Франції та їхніх китайських або іноземних подружніх партнерів з дітьми" планують перевезти з Уханю в місто Чанша в сусідній китайській провінції Хунань, зазначається у листі.

В Ухані проживає велика французька громада через розміщення у місті спільних підприємств автомобільних компаній PSA та Renault-Nissan з китайським автовиробником Dongfeng.

Напередодні про намір вивезти співробітників консульства США та їхніх сімей з міста оголосив Вашингтон. Посольство США в Пекіні пояснило цей крок "переповненими лікарнями" та логістичними проблемами в ізольованому Ухані. На неділю, 26 січня, запланований чартерний рейс літака на 230 пасажирів, яким евакуюють американських дипломатів, членів їхніх сімей та інших американців з Уханю, повідомляє видання Wall Street Journal. Цей крок був погоджений з міністерством закордонних справ Китаю та іншими відомствами країни.

Тим часом Росія проводить переговори з Китаєм щодо можливої евакуації своїх громадян з Уханю та провінції Хубей.

Пекін припиняє автобусні сполучення з провінціями

Через побоювання поширення коронавірусу влада Пекіна вирішила призупинити автобусне сполучення з провінціями, передає агенція новин dpa. Ці обмеження почнуть діяти з 26 січня. У столиці Китаю вже зафіксовано близько 30 підтверджених випадків захворювання.

Раніше повідомлялося, що посилені заходи китайської влади, спрямовані на "захист населення" від коронавірусу, охопили близько одного мільярда людей. Вже у 18 містах у провінції Хубей майже повністю закрите транспортне сполучення із зовнішнім світом. Таким чином, "під карантином" опинилося близько 56 мільйонів людей.

Кількість жертв коронавірусу зростає

За даними китайського Державного комітету з питань охорони здоров'я, кількість інфікованих пневмонією, спричиненою новим коронавірусом, лише в Китаї сягнула 1287 осіб. При цьому кількість загиблих від недуги зросла до 41 людини.