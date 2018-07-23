 Франція, Іспанія та Португалія хочуть позбавити ЄС залежності від російського газу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2018

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Новини

Франція, Іспанія та Португалія хочуть позбавити ЄС залежності від російського газу

Париж, Мадрид та Лісабон зацікавлені у збільшенні імпорту скрапленого газу з США, для прийому якого в них вже є сім портів. Вони наполягають на будівництві труби для подальшого експорту американського палива.

Південноєвропейські країни хочуть імпортувати більше американського газу

Південноєвропейські країни хочуть імпортувати більше американського газу

Франція, Іспанія та Португалія привітали попередню домовленість між Євросоюзом та США збільшити до Європи імпорт американського скрапленого газу. Про це йдеться у спільній декларації лідерів країн, підписаній за результатами зустрічі з енергетики у Лісабону у п'ятницю, 27 липня.

Країни наполягають на побудові газової труби, за допомогою якої газ міг би транспортуватися в інші країни Європи. Мадрид і Лісабон вже будують газопровід у Каталонії на північному сході Іспанії. Планується, що він доповнить інший газогін, який вже був побудований на захід від Піренеїв та з'єднає таким чином Іспанію з Францією. Обидві країни на даний момент імпортують газ з Алжиру за допомогою запущеного 2011 року газогону.

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Роботи з укладання труб почалися в Грайфсвальдській затоці під містом Лубмін. Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити до кінця 2019 року. (25.07.2018)

Американський президент Дональд Трамп та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися, що обидві сторони поки що відмовляться від запланованих проти один одного штрафних мит. Також вони планують змінити правила СОТ. (26.07.2018)

Окрім того, країни мають сім портів, які можуть приймати скраплений природний газ. Зараз вони імпортують його за Катару та з США, поставки звідки зростають. "Ми, іспанці, імпортуємо все більше і більше американського газу, який вже становить 25 відсотків нашої пропозиції, а Португалія та Іспанія мають термінали, які дозволять нам розвантажувати американські танкери з газом та транспортувати його через трубопровід", - заявив днями міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель.

Ці заходи мають зменшити залежність Європи від російського газу, наголосили представники країн, передає агенція AFP. За даними голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, зараз 35 відсотків імпортованого газу в Євросоюз надходить з США.

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