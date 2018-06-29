Франція спіймала RT на викривленій подачі інформації в сюжеті про Сирію

Французький регулятор ЗМІ, Вища рада з аудіовізуальних засобів Франції (CSA), винесла попередження телеканалові RT France (раніше - Russia Today) за сюжет про Сирію. Про це йдеться в повідомленні відомства, опублікованому у четвер, 28 червня. Попередження винесено за "нечесність, неточну подачу інформації і відсутність різних точок зору".

Ідеться про сюжет під назвою "Імітація атак", який телеканал транслював 13 квітня 2018 року. Його автори заперечували, що в Східній Гуті в Сирії застосували хімічну зброю, та заявили про постановочний характер зйомок постраждалих від хіматаки. Перевірка CSA встановила, що в сюжеті слова сирійських очевидців переклали хибно - озвучування "геть не відповідало тому, що говорили насправді", цитує AFP. У заяві також вказано на необ'єктивний аналіз ситуації і на те, що RT France не представив різні точки зору.

Сам телеканал заявив, що в сюжеті сталася "технічна помилка", через яку на слова очевидців було накладено "не відповідний оригінальному аудіорядові усний переклад". У RT France підкреслили, що усунули помилку.

RT нерідко стикається з претензіями регуляторів, зокрема у Великобританії, Франції та США. Президент Франції Еммануель Макрон під час своєї передвиборчої кампанії називав російських мовників RT та Sputnik "органами пропаганди".