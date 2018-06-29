 Франція спіймала RT на викривленій подачі інформації в сюжеті про Сирію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Франція спіймала RT на викривленій подачі інформації в сюжеті про Сирію

Російський телеканал RT у Франції розкритикували за викривлену подачу інформації в сюжеті про хімічну атаку в Сирії. Сам телеканал заявляє про технічну помилку.

Франція спіймала RT на нечесності

Французький регулятор ЗМІ, Вища рада з аудіовізуальних засобів Франції (CSA), винесла попередження телеканалові RT France (раніше - Russia Today) за сюжет про Сирію. Про це йдеться в повідомленні відомства, опублікованому у четвер, 28 червня. Попередження винесено за "нечесність, неточну подачу інформації і відсутність різних точок зору".

DW.COM

Спецслужби ФРН не мають доказів, що російською пропагандою в Німеччині керують з Кремля. Але відсутність доказів, вважають в Берліні, ще не привід зітхнути з полегшенням.

Російський державний телеканал Russia Today підозрюють в упередженості під час висвітлення новин після інциденту з отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки. (18.04.2018)

Скасування акредитації в Конгресі США для російських журналістів пов'язане з тим, що телеканал RT зареєстрований у США як "іноземний агент". (30.11.2017)

Ідеться про сюжет під назвою "Імітація атак", який телеканал транслював 13 квітня 2018 року. Його автори заперечували, що в Східній Гуті в Сирії застосували хімічну зброю, та заявили про постановочний характер зйомок постраждалих від хіматаки. Перевірка CSA встановила, що в сюжеті слова сирійських очевидців переклали хибно - озвучування "геть не відповідало тому, що говорили насправді", цитує AFP. У заяві також вказано на необ'єктивний аналіз ситуації і на те, що RT France не представив різні точки зору.

Сам телеканал заявив, що в сюжеті сталася "технічна помилка", через яку на слова очевидців було накладено "не відповідний оригінальному аудіорядові усний переклад". У RT France підкреслили, що усунули помилку.

RT нерідко стикається з претензіями регуляторів, зокрема у Великобританії, Франції та США. Президент Франції Еммануель Макрон під час своєї передвиборчої кампанії називав російських мовників RT та Sputnik "органами пропаганди".

Дивитись відео 03:54
Now live
03:54 хв

Закон про ЗМІ-"іноагентів" в Росії як спосіб покарання неугодних?

Аудіо й відео до теми

Закон про ЗМІ-"іноагентів" в Росії як спосіб покарання неугодних?  

Також за темою

App Russia Today Logo

У Великобританії розпочали розслідування щодо російського телеканалу RT 18.04.2018

Російський державний телеканал Russia Today підозрюють в упередженості під час висвітлення новин після інциденту з отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки.

Russland US-Konsulat in Sankt Petersburg

США: Вислання американських дипломатів Москвою "невиправдане" 30.03.2018

Білий дім вважає вислання 60-ти американських дипломатів з Росії "невиправданим" та "залишає за собою право відповісти" на нього. Тим часом у Вашингтоні російський канал RT припиняє телевізійне мовлення.

Merkel Putin Symbolbild

Шість проблем у відносинах Німеччини з Росією 18.05.2018

Незадовго до зустрічі Анґели Меркель та Володимира Путіна у Німеччини та Росії з'явився один новий спільний інтерес - збереження ядерної угоди з Іраном. Але в усьому іншому панують розбіжності.

Докладно

Ukrainische Verfassung (DW/T.Bondarenko)

Зміни до Конституції щодо НАТО: більше, ніж просто піар?

Ініціатива президента Порошенка зафіксувати у Конституції вступ України до НАТО та ЄС викликає запитання. 

Autoproduktion in der Ukraine (picture-alliance/dpa)

Український автопром зникає

Український автопром виявився неготовий до зовнішніх і внутрішніх викликів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  