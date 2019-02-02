 Франція попереджає Мадуро: визнаємо Гуайдо, якщо до кінця дня не оголосять вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2019

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Новини

Франція попереджає Мадуро: визнаємо Гуайдо, якщо до кінця дня не оголосять вибори

Франція підтвердила намір визнати тимчасовим президентом Венесуели лідера опозиції Гуайдо, якщо Ніколас Мадуро не оголосить нові президентські вибори до кінця дня.

Акція на підтримку Хуана Гуайдо в Каракасі

Акція на підтримку Хуана Гуайдо в Каракасі

Франція визнає тимчасовим президентом Венесуели Хуана Гуайдо, якщо до вечора неділі, 3 лютого, Ніколас Мадуро не оголосить проведення президентських виборів. Про таку позицію французького уряду в цей день заявила міністерка з питань Європи Наталі Луазо.

DW.COM

Замість оголошення перевиборів президента Венесуели, чого вимагають європейські країни, Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори парламенту, який очолює опозиційний лідер Хуан Гуайдо. (02.02.2019)

Час для діалогу минув, попередив віце-президент США Майк Пенс перед запланованими на 2 лютого масовими протестами опозиції у Венесуелі. (02.02.2019)

Ухвалена резолюція Європейського парламенту закликає країни-члени ЄС визнати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим президентом. (31.01.2019)

"Якщо до сьогоднішнього вечора Мадуро не зобов'яжеться організувати вибори президента, Франція вважатиме, що Хуан Гуайдо має повноваження для їхньої організації та визнає його легітимним тимчасовим президентом до проведення виборів", - наводить слова Луазо агенція Reuters. Пропозицію чинного президента Венесуели Мадуро про проведення цього року дострокових парламентських виборів французька міністерка назвала "фарсом".

Нагадаємо, напередодні венесуельський президент Ніколас Мадуро запропонував провести цього року дострокові вибори до парламенту країни - Національної асамблеї. Ввечері 3 лютого спливає термін ультиматуму, який низка європейських країн, зокрема й Німеччина, висунули Мадуро для оголошення у країні нових президентських виборів. В іншому разі вони пообіцяли визнати 3 лютого тимчасовим президентом Венесуели опозиційного лідера, голову Національної асамблеї Хауна Гуайдо, який 23 січня проголосив себе виконувачем обов'язків президента. У цьому статусі його відразу визнали США.  

Після того, як на виборах 2015 року опозиція упевнено виграла вибори до парламенту, президент Мадуро заснував альтернативний орган - Конституційну асамблею, де засідали самі лише його прихильники. Опозиція легітимності цього органу не визнала. У травні 2018-го Мадуро переобрався на посаду президента, але як опозиція у Венесуелі, так і влада багатьох країн не визнають легітимності цих виборів.   

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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