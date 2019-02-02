Франція попереджає Мадуро: визнаємо Гуайдо, якщо до кінця дня не оголосять вибори

Франція визнає тимчасовим президентом Венесуели Хуана Гуайдо, якщо до вечора неділі, 3 лютого, Ніколас Мадуро не оголосить проведення президентських виборів. Про таку позицію французького уряду в цей день заявила міністерка з питань Європи Наталі Луазо.

"Якщо до сьогоднішнього вечора Мадуро не зобов'яжеться організувати вибори президента, Франція вважатиме, що Хуан Гуайдо має повноваження для їхньої організації та визнає його легітимним тимчасовим президентом до проведення виборів", - наводить слова Луазо агенція Reuters. Пропозицію чинного президента Венесуели Мадуро про проведення цього року дострокових парламентських виборів французька міністерка назвала "фарсом".

Нагадаємо, напередодні венесуельський президент Ніколас Мадуро запропонував провести цього року дострокові вибори до парламенту країни - Національної асамблеї. Ввечері 3 лютого спливає термін ультиматуму, який низка європейських країн, зокрема й Німеччина, висунули Мадуро для оголошення у країні нових президентських виборів. В іншому разі вони пообіцяли визнати 3 лютого тимчасовим президентом Венесуели опозиційного лідера, голову Національної асамблеї Хауна Гуайдо, який 23 січня проголосив себе виконувачем обов'язків президента. У цьому статусі його відразу визнали США.

Після того, як на виборах 2015 року опозиція упевнено виграла вибори до парламенту, президент Мадуро заснував альтернативний орган - Конституційну асамблею, де засідали самі лише його прихильники. Опозиція легітимності цього органу не визнала. У травні 2018-го Мадуро переобрався на посаду президента, але як опозиція у Венесуелі, так і влада багатьох країн не визнають легітимності цих виборів.