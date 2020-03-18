 Франція подовжила загальний карантин до 15 квітня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2020

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Новини

Франція подовжила загальний карантин до 15 квітня

Хвиля епідемії не спадає, заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп, тож загальнонаціональний карантин подовжено до 15 квітня. Людям дозволено залишати будинки тільки з вагомих причин.

У центрі Парижа порожньо через карантин

У центрі Парижа порожньо через карантин

Для запобігання поширенню коронавірусу загальнонаціональний карантин у Франції продовжено до 15 квітня. Про це в п'ятницю, 27 березня, заявив прем'єр-міністр країни Едуар Філіп. Раніше передбачалось, що обмежувальні заходи закінчаться 31 березня.

"Після перших 10 днів обмежень зрозуміло, що ми лише на початку хвилі епідемії. Вона накрила східну Францію та наближається до паризького регіону та півночі Франції", - визнав прем'єр, цитує агенція Reuters. Він додав, що карантин може бути подовжений і надалі.

Нагадаємо, що через пандемію жителям Франції дозволили виходити надвір тільки з професійних або медичних причин, а також для купівлі товарів першої необхідності і ліків. Люди повинні мати при собі документ, в якому вказана мета виходу з дому. Порушення цих норм загрожує штрафом до 375 євро.

Також у країні зачинені всі магазини, крім продуктових і аптек. Не працюють кафе, ресторани, кінотеатри. Онлайн-торгівля і служби доставки продовжують роботу без обмежень.

За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 27 березня у Франції на COVID-19 захворіли 29 155 людей, померло вже 1 696.

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