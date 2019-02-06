 Франція вперше відзначає День пам′яті геноциду вірмен - Ердоган лютує | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2019

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Новини

Франція вперше відзначає День пам'яті геноциду вірмен - Ердоган лютує

Відзначення у Франції на державному рівні 104-их роковин геноциду вірмен спричинило гостру критику з боку турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Еммануель Макрон 24 квітня 2017 року вшановує пат'ять жертв геноциду вірмен (фото з архіву)

Еммануель Макрон 24 квітня 2017 року вшановує пат'ять жертв геноциду вірмен (фото з архіву)

У Франції в середу, 24 квітня, вперше на державному рівні відзначають День пам'яті геноциду вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни. Цей день президент країни Еммануель Макрон запровадив у лютому цього року. Передбачено, що прем'єр-міністр Едуар Філіпп ввечері покладе вінок до пам'ятника жертвам різанини на правому березі Сени, заплановане також відповідне звернення, повідомляє агентство AFP.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко розкритикував дії французької влади, звинувативши Францію в тому, що ця країна також "має криваве минуле". За його словами, подібні гріхи за собою мають усі, хто "намагається вчити Туреччину правам людини і демократії". Під час своєї промови в Анкарі 24 квітня він зазначив, що "цілком очевидно", що французи несуть відповідальність за геноцид у Руанді та масові вбивства в Алжиру.

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Уряд Німеччини не змінюватиме своєї позиції стосовно резолюції щодо геноциду вірмен на вимогу Анкари. Туреччина називає це умовою доступу депутатів до бази "Інджирлік". (02.09.2016)

Проведення пам'ятних заходів у Стамбулі було заборонено турецькою владою, а поліція розігнала мітинг, присвяченій роковинам геноциду вірмен біля музею ісламського мистецтва.

Хоча турецький уряд визнає той факт, що під час Першої світової війни вірмени зазнали депортацій та масових вбивств на території Османської імперії, однак в Анкарі відкидають визначення "геноцид" для трагічних подій 1915 року.

24 квітня 104-ті роковини геноциду вірмен відзначають у низці країн світу. У вірменській столиці Єревані з цієї нагоди відбулася масова акція за участі президента країни Армена Саркісяна біля вічного вогню у меморіальному комплексі, присвяченому жертвам геноциду.

Франція першою з великих європейських держав ще в 2001 році визнала геноцидом переслідування та масові вбивства вірмен у Османській імперії в 1915 році. Запровадження Дня пам'яті геноциду вірмен було передвиборчою обіцянкою Макрона численній вірменській громаді у Франції.

Бундестаг ФРН визнав масові вбивства вірмен геноцидом у червні 2016 року, що спричинило серйозну дипломатичну кризу у відносинах з Туреччиною. Геноцид вірмен визнали також в Італії та Нідерландах.

За оцінками істориків, унаслідок переслідувань та масових вбивств загинули до 1,5 мільйона вірмен, котрі мешкали в Османській імперії.

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