Франція вивчить власну роль під час геноциду в Руанді

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 5 квітня, створив спеціальну комісію, яка з'ясовуватиме роль Франції під час геноциду в Руанді 1994 року, під час якого представниками народу хуту протягом ста днів було вбито близько 800 тисяч представників народу тутсі.

До французької комісії увійде вісім істориків та дослідників. Вони вивчатимуть історичні архіви Франції у період з 1990 до 1994 року, що можуть мати відношення до геноциду у Руанді. Про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу, інформує агенція dpa.

Дослідження має бути завершене протягом двох років. Очікується, що воно надасть "краще розуміння та знання про геноцид тутсі" та надалі використовуватиметься при вивченні цієї трагедії у Франції.

Еммануель Макрон також пообіцяв забезпечити додатковими ресурсами французький суд, який розглядає справи, пов'язані з геноцидом у Руанді. Для роботи над цими справами будуть залучені додаткові слідчі, щоб "ймовірні винуватці геноциду, щодо яких здійснюється розслідування, постали перед судом протягом розумних часових рамок".

7 квітня у Руанді відбудуться жалобні заходи у пам'ять про жертв геноциду. Руанда раніше висувала обвинувачення на адресу Франції у співучасті в скоєнні геноциду та у підтримці уряду, який був сформований представниками народу хуту, а також у наданні допомоги злочинцям під час їхньої втечі. Франція ці обвинувачення на свою адресу відкидає.