 Франція вивчить власну роль під час геноциду в Руанді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2019

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Новини

Франція вивчить власну роль під час геноциду в Руанді

Президент Франції Еммануель Макрон доручив групі фахівців дослідити історичні архіви для з'ясування ролі країни під час геноциду в Руанді.

Меморіал у церкві у місті Нтарама у Руанді, в якій було вбито 4 тисячі тутсі

Меморіал у церкві у місті Нтарама у Руанді, в якій було вбито 4 тисячі тутсі

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 5 квітня, створив спеціальну комісію, яка з'ясовуватиме роль Франції під час геноциду в Руанді 1994 року, під час якого представниками народу хуту протягом ста днів було вбито близько 800 тисяч представників народу тутсі.

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Католицька церква у Руанді вперше вибачилася за роль католиків під час геноциду в країні 1994 року. Відповідну заяву поширила конференція єпископів. (21.11.2016)

Колишнього мера міста Кізігуро, представника народності хуту, визнали винним у причетності до масового вбивства 400 осіб у Руанді 1994 року. (29.12.2015)

До французької комісії увійде вісім істориків та дослідників. Вони вивчатимуть історичні архіви Франції у період з 1990 до 1994 року, що можуть мати відношення до геноциду у Руанді. Про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу, інформує агенція dpa.

Дослідження має бути завершене протягом двох років. Очікується, що воно надасть "краще розуміння та знання про геноцид тутсі" та надалі використовуватиметься при вивченні цієї трагедії у Франції.

Еммануель Макрон також пообіцяв забезпечити додатковими ресурсами французький суд, який розглядає справи, пов'язані з геноцидом у Руанді. Для роботи над цими справами будуть залучені додаткові слідчі, щоб "ймовірні винуватці геноциду, щодо яких здійснюється розслідування, постали перед судом протягом розумних часових рамок".

7 квітня у Руанді відбудуться жалобні заходи у пам'ять про жертв геноциду. Руанда раніше висувала обвинувачення на адресу Франції у співучасті в скоєнні геноциду та у підтримці уряду, який був сформований представниками народу хуту, а також у наданні допомоги злочинцям під час їхньої втечі. Франція ці обвинувачення на свою адресу відкидає.

 

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