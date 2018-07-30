Французькі законодавці заборонили смартфони в школах

Французьким школярам доведеться вимикати свої смартфони або залишати їх вдома, починаючи з академічного року, який почнеться вже цього вересня. Заборону користуватися в школах мобільними пристроями, які під'єднуються до інтернету, французький парламент ухвалив у понеділок, 30 липня. Заборона стосуватиметься підлітків віком до 15 років. Нова норма є виконанням обіцянки, даної президентом Еммануелем Макроном під час передвиборчої кампанії. В опозиції заборону називаються суто "косметичною".

Новий закон передбачає винятки, які школи можуть робити для позакласних занять, дітей з особливими потребами, а також "педагогічного використання", пише інформагенція AFP. Схожу заборону вже ухвалювалиу Франції в 2010 році, однак чинний міністр освіти країни Жан-Мішель Бланке вважає, що попередній закон був слабким.

Майже 90 відсотків французьких учнів у віці від 12 до 17 років мають смартфони.

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