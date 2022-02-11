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Щоденник війни
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Франк Гофманн

Пропустити розділ Франк Гофманн: вибрані публікації

Франк Гофманн: вибрані публікації

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Німецькі ноу-хау замість російського газу

Готуючись до зими, німецькі споживачі купують каміни, сонячні панелі і теплові насоси. Який у них план Б для газу з РФ?
Економіка
19 серпня 2022 р.
05:22 хв.
Чеський танк Т-72 радянського виробництва (архівне фото)

Провал обміну танками з Польщею підриває довіру до ФРН

Берлін вкотре втрачає довіру партнерів у Східній Європі, вважає Франк Гофманн.
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Франк Гофманн
Коментар
Політика
27 липня 2022 р.
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Чому Україні конче необхідна саме німецька зброя?

Україна вже давно просить Німеччину про надання німецьких важких озброєнь. Чому саме ця зброя так необхідна українцям?
Конфлікти
30 травня 2022 р.
05:38 хв.
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Франк Гофманн: інші публікації

Запуск оперативно-тактичної ракети ATACMS (Фото з архіву: навчання військ США у Південній Кореї)

Чи реально відкинути російських окупантів до кінця року?

Чи реально відкинути російських окупантів до кінця року?

Російська армія вже перетнула пік своєї ударної міці, каже відставний генерал армії США Бен Годжес.
Політика
23 серпня 2022 р.
Французька САУ CAESAR на озброєнні ЗСУ

Чи вдалося ЗСУ зупинити "вогняний вал" росіян на фронті?

Чи вдалося ЗСУ зупинити "вогняний вал" росіян на фронті?

Хоч армія РФ атакує українські міста ракетами, інтенсивність масованого артобстрілу вздовж лінії фронту зменшилась.
Конфлікти
8 серпня 2022 р.
Майдан Незалежності у Києві

Кінець дипломатичних конфузів між Німеччиною і Україною

Кінець дипломатичних конфузів між Німеччиною і Україною

Штайнмаєр і Зеленський вирішили свою суперечку, адже важливим є лише одне - нищівна поразка Росії, вважає Франк Гофманн.
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Франк Гофманн
Коментар
Політика
6 травня 2022 р.
Еммануель Макрон і Олаф Шольц

Перемога Еммануеля Макрона на виборах - шанс для Європи

Перемога Еммануеля Макрона на виборах - шанс для Європи

Переобрання Еммануеля Макрона - це також демократична відповідь на напад Росії на Європу, вважає Франк Гофманн.
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Франк Гофманн
Коментар
Політика
25 квітня 2022 р.
Майдан Незалежності у Києві

Гібридна війна Росії проти України

Гібридна війна Росії проти України

Найманці, кібератаки, цільова дезіоформація - Росія більше не робить ставку лише на стратегію класичного ведення війни.
Конфлікти
19 лютого 2022 р.
Демонстрація на підтримку України у Дрездені

Німецька допомога Україні: все, крім зброї

Німецька допомога Україні: все, крім зброї

Серед українських еліт зростає незадоволення відмовою Німеччини постачати Києву озброєння.
Політика
11 лютого 2022 р.
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