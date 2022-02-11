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Франк Гофманн
Пропустити розділ Франк Гофманн: вибрані публікації
Франк Гофманн: вибрані публікації
Німецькі ноу-хау замість російського газу
Готуючись до зими, німецькі споживачі купують каміни, сонячні панелі і теплові насоси. Який у них план Б для газу з РФ?
Економіка
19.08.2022
19 серпня 2022 р.
05:22 хв.
Провал обміну танками з Польщею підриває довіру до ФРН
Берлін вкотре втрачає довіру партнерів у Східній Європі, вважає Франк Гофманн.
Франк Гофманн
Коментар
Політика
27.07.2022
27 липня 2022 р.
Чому Україні конче необхідна саме німецька зброя?
Україна вже давно просить Німеччину про надання німецьких важких озброєнь. Чому саме ця зброя так необхідна українцям?
Конфлікти
30.05.2022
30 травня 2022 р.
05:38 хв.
Пропустити розділ Франк Гофманн: інші публікації
Франк Гофманн: інші публікації
Чи реально відкинути російських окупантів до кінця року?
Чи реально відкинути російських окупантів до кінця року?
Російська армія вже перетнула пік своєї ударної міці, каже відставний генерал армії США Бен Годжес.
Політика
23.08.2022
23 серпня 2022 р.
Чи вдалося ЗСУ зупинити "вогняний вал" росіян на фронті?
Чи вдалося ЗСУ зупинити "вогняний вал" росіян на фронті?
Хоч армія РФ атакує українські міста ракетами, інтенсивність масованого артобстрілу вздовж лінії фронту зменшилась.
Конфлікти
08.08.2022
8 серпня 2022 р.
Кінець дипломатичних конфузів між Німеччиною і Україною
Кінець дипломатичних конфузів між Німеччиною і Україною
Штайнмаєр і Зеленський вирішили свою суперечку, адже важливим є лише одне - нищівна поразка Росії, вважає Франк Гофманн.
Франк Гофманн
Коментар
Політика
06.05.2022
6 травня 2022 р.
Перемога Еммануеля Макрона на виборах - шанс для Європи
Перемога Еммануеля Макрона на виборах - шанс для Європи
Переобрання Еммануеля Макрона - це також демократична відповідь на напад Росії на Європу, вважає Франк Гофманн.
Франк Гофманн
Коментар
Політика
25.04.2022
25 квітня 2022 р.
Гібридна війна Росії проти України
Гібридна війна Росії проти України
Найманці, кібератаки, цільова дезіоформація - Росія більше не робить ставку лише на стратегію класичного ведення війни.
Конфлікти
19.02.2022
19 лютого 2022 р.
Німецька допомога Україні: все, крім зброї
Німецька допомога Україні: все, крім зброї
Серед українських еліт зростає незадоволення відмовою Німеччини постачати Києву озброєння.
Політика
11.02.2022
11 лютого 2022 р.
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