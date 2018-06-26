Фоторепортаж: Два тижні в Росії - провал німецької збірної в картинках

Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

Заслужений виліт

Тоні Кроос, який у матчі проти шведів вселив надію, в грі проти Південної Кореї не демонструє й натяку на креативність. Він стає уособленням провалу німецької команди, яка б мала на голову переважати збірні Мексики, Швеції та Південної Кореї з огляду на індивідуальну майстерність та клас гравців. Однак у трьох матчах цієї переваги не було помітно. Виліт з Чемпіонату світу. Цілком заслужений.

Автор: Фрідель Таубе, Андрій Пробитюк