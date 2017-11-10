Фотомитець Борис Михайлов: У моїх знімках харківських безхатченків не було жорстокості

80-річний колишній харків'янин Борис Михайлов - відомий на Заході фотохудожник. Його роботи представлені в найбільших світових музеях, зокрема і в Берліні, де він зараз живе. Масштабна персональна виставка митця в німецькій столиці на честь ювілею зібрала все важливе - від "Історії хвороби", серії портретів харківських безхатченків, знятих в апостольських позах, до сміливих фотоавтопортретів в оголеному вигляді. Кореспондент DW поговорив з Михайловим про жорстокість, берлінських бомжів та Україну.

Deutsche Welle: Варто лише зайти в зал, і відразу стає зрозуміло, що для Вас цікаві люди …

Борис Михайлов: Я не можу сказати, що мені цікаві саме люди. Мене більше цікавить ситуація, в яку вони потрапили. Звичайно, красиво було б сказати, що мене цікавлять люди, - це була б традиційна відповідь. Але я не журналіст. Люди цікавлять мене лише зовні. Мене не цікавить, хто це або чим він займався до того, як потрапив на світлину. Мене цікавить зовнішня форма, про що говорять мої очі.

Фоторобота Бориса Михайлова на виставці "Before Sleep/After Drinking" в Берліні

Вашу серію знімків харківських бездомних звинувачували в жорстокості.

Не було жорстокості. Не було безсердечного ставлення. Навіть якщо це була гра, і ми (з дружиною. - Ред.) намагалися включити бездомних в нашу гру, це ніколи не було приниженням людей. Навпаки - було співчуття і повага до цієї проблеми. Це ж люди, викинуті з життя. Вони опинилися в цій ситуації ненавмисно, і я ставав для них можливістю спілкування з нормальним життям. Ми дійсно платили людям за позування. Вважається, що знімати таким чином начебто не дуже добре. Але важливо було показати це як явище. І це було сильніше, ніж "недобре" і "незручно".

Не було жорстокості і в інсценуваннях з безхатьками?

Інсценувань як таких не було. Що було - це п'ятихвилинне спілкування, за цей час складно придумати щось оригінальне. Ще, визнаю, виникає відчуття певних релігійних постановок. Але треба зауважити, що коли ми починали знімати, безхатні дуже легко приймали релігійні пози. Вони відмовлялися займатися коханням на камеру, говорили "ні", але моментально приймали релігійні пози - вони начебто вже існували у них всередині. Окрім того, до цього безхатченків фотографували вже дуже багато шляхом "підглядання" - ця техніка вже набридла, вже не працювала. Зйомка через спілкування здавалася сучаснішим стилем. Я говорив безхатькам елементарні слова: "Обійми його, якщо у тебе є почуття", "Стань ближче", "Стань далі". Нічого особливого.

Чому Ви поїхали з України до ЄС?

Так захищати треба свої картинки. Захищати, показувати, намагатися розкрутити, книжку написати, говорити, що це важливо. Тоді в Україні нічого не можна було зробити, а фотографії треба захищати. До того ж, було розуміння, що це потрібно робити - не тільки для себе, але і, якщо говорити пафосно, для історії. Крім того, в Берліні таке насичене мистецьке життя, що від нього відірватися неможливо.

У Берліні теж багато безхатченків. Можливо, слід зробити тут продовження "Історії хвороби"?

Ні, тут це інше. Тоді, в Україні, це було великою проблемою. Тут вона теж є, але не відчувається так трагічно, а радше як частина нормального життя. Крім того, без знання мови доведеться знімати "підгляданням", а це не моє.

А як Ви сьогодні ставитесь до України? Війна. Президентом став комік ...

З'явилася надія. Незрозуміла. Може, на те, що зникне агресія всередині. Зникне агресія між людьми. Ну і там, звичайно, кожен день щось змінюється. Складно стежити - це процес, який вимагає постійної уваги. Що я відчуваю останнім часом, так це надію і якийсь стан спокою. Кілька днів тому ми повернулися з Харкова, і там я не бачив жодного бездомного. Напевно, вони є, але я їх не бачив.

Із серії портретів харківських безхатьків "Історія хвороби"

У Харкові періодично з'являються художники європейського чи світового рівня - Лимонов, Ви, Жадан чи навіть "Дау" Хржановського. Що такого в цьому місті?

Це місто великих енергій, атомних, космічних виробництв, інститутів, і при цьому там дуже маленький музей. Немає простору для внутрішнього звільнення. І річки нормальної немає. Якщо на Дніпро можна дивитися і відчувати, що заспокоюєшся, то в Харкові цього немає. Тобто внутрішня накопичена енергія виривається назовні.

У Берліні є і річка, і достатньо музеїв. А нинішню виставку тут як сприйняли?

Люди нарешті сприйняли її, як потрібно. Ще 20 років тому у мене була виставка в Haus der Kulturen der Welt (Будинок культур народів світу в Берліні. - Ред.), але вона відбулася, наче її й не було. Люди не були готові таке сприймати. Сьогодні вони дозріли - і це досягнення, свято, задоволення. Таке відчуття, що ми отримали подарунок.

"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні Хрещатик, 1995 рік "Це потік життя, як воно йде", - пояснює Олександр Глядєлов. 62-річний фотограф з України каже, що крім життя, смерті та любові до невідворотних обставин належить і буденність.

"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні "Їжачку, прокинься!", 1998 рік Серед героїв українського фотографа - безпритульні діти. До дітей, які на світлині, він прийшов на запрошення "Їжачка" о першій ночі. Той уже спав на сходах будівлі, і друзі кинулися будити "Їжачка". Зараз на цьому місці у Києві - торгівельний центр "Олімпіський".

"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні "Вова та його друг-курча", 1995 рік Світлина зроблена в Одесі, у дитячому будинку сімейного типу в родині Мартиненків. "Якщо я фотографую людей, то маю передати їхні емоції. І свої, звісно", - каже фотограф у розмові з DW.

"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні "Сестри", 2013 рік Село Степове, Україна. Глядєлов сподівається, "що глядач хоча б частково розділить ті емоції, які були в мене під час фотографування".

"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні Гідропарк, Київ, 1998 рік Фотографія може показувати. А от який урок з неї можна винести, питання вже до глядача, переконаний Олександр Глядєлов. "І досі як науковець я досліджую певні процеси людського життя, вивчаю їх", - каже він про фотографію та життя.

"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні Морг у російській колонії, 2001 Цей знімок з російського Маріінська - з колонії для хворих на туберкульоз № 33. На передньому плані - тіло в'язня, який помер від голоду на шляху з Москви до виправної колонії в Сибіру, пояснює Глядєлов. "Це концентрований жах", - додає фотограф.

"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні Майдан, Київ, 19 лютого 2014 року Остання барикада протестувальників на Майдані, яка палає. Глядєлов був на акціях в центрі української столиці від їхнього початку. Потім його фотографії з Революції Гідності демонструвалися у низці світових столиць. Відвідувачі виставок ставили чимало запитань, адже хотіли розібратися в подіях в Україні, каже він.

"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні Битва за Іловайськ, серпень 2014 року Українські артилеристи готуються до атаки по позиціях противника поблизу Іловайська. Після того, як було зроблене це фото, сталася артилерійська дуель - на цьому місці загинули 18 українських військових. Сам Глядєлов під Іловайськом дістав поранення - осколок потрапив у ногу.

"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні Згорілий український танк, серпень 2014 року Глядєлов каже, що на Заході існують ідеалізовані уявлення про сучасну війну. Мовляв, добре екіпіровані солдати десь у пустелі "воюють проти моджахедів з іржавими "Калашніковими". Глядачі в Європі могли порівняти фотографії з Донбасу лише зі свідченнями з Другої світової. На фото - підбитий танк ЗСУ, битва за Іловайськ, село Грабське (серпень 2014 року).

"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні Скромний гуманіст "Його фото сповнені людяністю, емпатією та стриманістю", - пишуть німецькі оглядачі про виставку Глядєлова. Це перше знайомство Берліна з його роботами. Виставка триває з 9 вересня до 15 листопада у галереї Alles Mögliche.

"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні 30 років у фотографії Олександру Глядєлову - 62 роки. Народився у Польщі у родині військового, здобув технічну освіту. Потім тривалий час працював у сфері спортивно-гірського туризму. Нині активно співпрацює з "Лікарями без кордонів", його фото також використовують міжнародні організації HRW, The Global Fund, UNAIDS, UNICEF. Світлини Глядєлова виставлялись, зокрема, в Лондоні, Парижі, Мілані та Гамбурзі. Автор: Стас Соколов, Наталія Мехед

