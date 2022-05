Фотографія

Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького митця (фотогалерея)

Німецький фотограф Моріц Кюстнер (Moritz Küstner) уперше побував в Криму в 2015 році. Відвідавши анексований РФ півострів ще чотири рази, він видав фотоальбом "Silence is the Sound of Fear".