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Фотографія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фотографія".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Для мене Маріуполя більше немає - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео)

"Для мене Маріуполя більше немає" - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео) 11.05.2022

Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
Дмитро Богачук: український фотограф, закоханий у Францію

Дмитро Богачук: український фотограф, закоханий у Францію 03.05.2022

Від безлюдного пляжу в Одесі - до Мон-Сен-Мішель у Нормандії. У Берліні відкрилася виставка робіт неповторного українського фотохудожника Дмитра Богачука.
Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні

Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні 25.04.2022

Цього року на Венеційському бієнале мистецтв все буде по-іншому: на світ мистецтва наклала свій відбиток війна Росії проти України - і це видно не лише з українського павільйону.
Бачу фото з України та починаю плакати: як журналістка з ФРН допомагає Одесі та одеситам

Бачу фото з України та починаю плакати: як журналістка з ФРН допомагає Одесі та одеситам 16.04.2022

Іра Петер п'ять місяців жила в Одесі та вела блог про життя у цьому місті, в яке закохалася з першого погляду. З початком війни в Україні вона весь час присвячує допомозі одеситам.

Нестандартна модель: "Краса - це рішення" (20.12.2021) 20.12.2021

Модель Маріка Нагі замислювалася про самогубство, коли була дитиною. Причина - інші знущалися над нею через рідкісне захворювання шкіри. З роками вона дізналася, що насправді визначає красу.
Найсмішніші фото тварин 2021 року

Найсмішніші фото тварин 2021 року 15.10.2021

Премію Comedy Wildlife Photography Awards присуджують за найкумедніші фотографії тварин. Переможця буде визначено 21 жовтня. Знімки фіналістів - у фотогалереї DW.

Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького митця (фотогалерея)

Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького митця (фотогалерея) 20.08.2021

Німецький фотограф Моріц Кюстнер (Moritz Küstner) уперше побував в Криму в 2015 році. Відвідавши анексований РФ півострів ще чотири рази, він видав фотоальбом "Silence is the Sound of Fear".
Мовчання - звук страху: анексований Крим в альбомі німецького фотомитця

"Мовчання - звук страху": анексований Крим в альбомі німецького фотомитця 20.08.2021

Німецький фотограф Моріц Кюстнер уперше побував в Криму в 2015 році. Відвідавши анексований РФ півострів ще чотири рази, він створив фотоальбом "Мовчання - звук страху". Інтерв'ю DW з фотомитцем.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа 20.08.2021

Німецький фотограф Моріц Кюстнер (Moritz Küstner) уперше побував в Криму в 2015 році. Відвідавши анексований РФ півострів ще чотири рази, він видав фотоальбом "Silence is the Sound of Fear".

Анексований Крим очима німецького фотографа (19.08.2021) 19.08.2021

Німецький фотограф Морітц Кюстнер уперше побував в Криму в 2015 році. Відвідавши анексований РФ півострів ще чотири рази, він створив фотоальбом "Silence is the Sound of Fear". Дивіться, яким німець побачив окупований Крим!
Діти після війни: легендарні фотографії

Діти після війни: легендарні фотографії 21.07.2021

На світлинах відомого американського фотографа Девіда Сеймура - діти повоєнної Європи. У 2021 році Дитячий фонд ООН відзначає 75-річчя. Ми вирішили показати унікальні кадри, зроблені Сеймуром для проєкту ЮНІСЕФ.
Фотограф Девід Сеймур

Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни 21.07.2021

У 2021 році Дитячий фонд ООН відзначає своє 75-річчя. Ми вирішили показати унікальні фотографії з проєкту ЮНІСЕФ, які зробив Девід Сеймур. На світлинах - діти повоєнної Європи.
Німецький фотограф: Західна Україна - скарбниця єврейської культурної спадщини

Німецький фотограф: "Західна Україна - скарбниця єврейської культурної спадщини" 07.07.2021

Крістіан Геррманн із Кельна понад півтора десятиліття збирає сліди знищеного під час Голокосту єврейського життя. Про його захват єврейськими культурними цінностями Західної України - в інтерв'ю DW.
Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу 21.05.2021

В Одесі покажуть роботи молодих німецьких фотохудожників. DW представляє деякі зі світлин, які зможуть побачити відвідувачі фестивалю Odesa Photo Days.

Віральне фото: просто хвиля чи Посейдон? (10.02.2021) 10.02.2021

Фотознімок француза Матьє Ріврена - велика професійна удача. Він розбурхав уяву мільйонів людей і одразу став віральним. Дивіться чому.
Найкращі фотографії полярного сяйва (фотогалерея)

Найкращі фотографії полярного сяйва (фотогалерея) 06.01.2021

Щороку блог про подорожі та фотографію Capture the Atlas публікує роботи фіналістів конкурсу на найкраще зображення полярного сяйва. Деякі з них - у підбірці DW.
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