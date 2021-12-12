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"Формула-1"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Формула-1".

"Формула-1" - чемпіонат світу з кільцевих автоперегонів на автомобілях, який відбувається під егідою Міжнародної Автомобільної Федерації ФІА (FIA). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Формула-1: Ферстаппен виграв у Гемілтона дуель за чемпіонство

"Формула-1": Ферстаппен виграв у Гемілтона дуель за чемпіонство 12.12.2021

Макс Ферстаппен у драматичному фіналі в Абу-Дабі на останньому колі вирвав перемогу у Льюїса Гемілтона, завадивши йому перевершити рекорд Міхаеля Шумахера.

Гемілтон повторив рекорд Шумахера, всьоме ставши чемпіоном Формули-1

Гемілтон повторив рекорд Шумахера, всьоме ставши чемпіоном "Формули-1" 15.11.2020

Пілот німецької команди Mercedes Льюїс Гемілтон всьоме здобув чемпіонство у класі автоперегонів "Формули-1", повторивши рекорд німецького автогонщика Міхаеля Шумахера.
Американські шоу в часи пандемії (фото)

Американські шоу в часи пандемії (фото) 13.07.2020

Індустрію розваг США, схоже, не спинити навіть у часи пандемії COVID-19. Вона жодним чином не впливає на гасло "Вище, гучніше, небезпечніше" - попри найвищі показники заражень у світі.
Колишній бос Формули-1 став батьком у віці 89 років

Колишній бос "Формули-1" став батьком у віці 89 років 01.07.2020

Четверту дитину та першого сина Берні Екклстоун назвав Ейс. Він - молодший за старшу доньку колишнього керівника "Формули-1" на 65 років.

У Японії вирує найпотужніший за останні 60 років тайфун - одна особа загинула

У Японії вирує найпотужніший за останні 60 років тайфун - одна особа загинула 12.10.2019

Внаслідок негоди в Японії вже загинула щонайменше одна людина та були травмовані п'ятеро. В деяких містах через тайфун "Хагібіс" затоплені райони.
Міхаелю Шумахеру - 50 років: у день ювілею - лише спогади

Міхаелю Шумахеру - 50 років: у день ювілею - лише спогади 03.01.2019

3 січня легендарному німецькому гонщику Міхаелю Шумахеру виповнюється 50 років. Однак про нього залишилися тільки спогади.

Льюїс Гемілтон уп'яте став чемпіоном Формули-1

Льюїс Гемілтон уп'яте став чемпіоном "Формули-1" 28.10.2018

Пілот німецької команди Mercedes захистив минулорічний титул. Для перемоги в особистому заліку за два етапи до кінця сезону йому вистачило четвертого місця на Гран-прі Мексики.

Засновник австрійського лоукостера Niki викупить назад свою компанію

Засновник австрійського лоукостера Niki викупить назад свою компанію 23.01.2018

Збанкрутілу авіакомпанію Niki викупить її засновник і колишній власник - чемпіон автоперегонів "Формула-1" Нікі Лауда. Він переміг у змаганні за купівлю лоукостера авіахолдинг International Airlines Group.
Попри землетрус: Мехіко готове прийняти Формулу-1

Попри землетрус: Мехіко готове прийняти "Формулу-1" 21.09.2017

Незважаючи на наслідки потужного землетрусу, у столиці Мексики наприкінці жовтня відбудеться "Формула-1". Інфраструктура автодрому не постраждала, заявляють організатори.
Фінський гонщик Боттас став переможцем на російському етапі Формули-1

Фінський гонщик Боттас став переможцем на російському етапі "Формули-1" 30.04.2017

27-річний пілот команди Mercedes Валттері Боттас обійшов менш ніж на секунду німця Себастіана Феттеля й вперше в своїй кар'єрі став переможцем на етапі чемпіонату світу.
Німець Феттель вперше за півтора року переміг у Гран-прі Формули-1

Німець Феттель вперше за півтора року переміг у Гран-прі "Формули-1" 26.03.2017

Себастьян Феттель розпочав сезон 2017 року з блискучої перемоги в Австралії, випередивши Льюїса Гамільтона майже на 10 секунд.

Чемпіон світу Формули-1 Ніко Росберґ оголосив про завершення кар’єри

Чемпіон світу "Формули-1" Ніко Росберґ оголосив про завершення кар’єри 02.12.2016

За словами Ніко Росберґа, він прийняв остаточне рішення про завершення кар'єри на наступний день після виграшу титула.
Mercedes і Росберґ: подвійний тріумф німців на Формулі-1 (відео)

Mercedes і Росберґ: подвійний тріумф німців на "Формулі-1" (відео) 28.11.2016

2016 рік приніс історичну перемогу для автоспорту ФРН. Німецькі гонщики не раз ставали чемпіонами "Формули-1", проте нині чемпіонський титул уперше здобув пілот-німець на німецькому боліді.

Mercedes і Росберґ: подвійний тріумф німців на "Формулі-1" (28.11.2016) 28.11.2016

2016-ий рік приніс історичну перемогу для автоспорту ФРН. Німецькі гонщики не раз ставали чемпіонами "Формули-1", проте нині чемпіонський титул уперше здобув пілот-німець на німецькому боліді.
Німецький пілот Ніко Росберґ став чемпіоном світу у Формулі-1

Німецький пілот Ніко Росберґ став чемпіоном світу у "Формулі-1" 27.11.2016

Росберґ фінішує другим на Гран-прі Абу-Дабі і очолює особистий залік за результатами сезону "Формули-1".
Формула-1 змінила власника

"Формула-1" змінила власника 08.09.2016

Новим власником "Формули-1" стала американська компанія Liberty Media. Загальна сума угоди склала близько 8 мільярдів доларів США.
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