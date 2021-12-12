На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Формула-1".

"Формула-1" - чемпіонат світу з кільцевих автоперегонів на автомобілях, який відбувається під егідою Міжнародної Автомобільної Федерації ФІА (FIA). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.