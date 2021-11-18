На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФДМУ". Фонд державного майна України - ФДМУ.

Фонд державного майна України (ФДМУ) серед іншого займається питаннями приватизації державного майна, його оренди, використання, відчуження та управління. Крім того, ФДМУ регулює професійну оціночну діяльність в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.