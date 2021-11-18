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Фонд державного майна України (ФДМУ)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФДМУ". Фонд державного майна України - ФДМУ.

Фонд державного майна України (ФДМУ) серед іншого займається питаннями приватизації державного майна, його оренди, використання, відчуження та управління. Крім того, ФДМУ регулює професійну оціночну діяльність в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Голова Фонду держмайна України Сенниченко йде у відставку

Голова Фонду держмайна України Сенниченко йде у відставку 18.11.2021

Дмитро Сенниченко стверджує, що його рішення не пов'язане з приватизацію заводу "Більшовик". За словами ще чинного голови ФДМУ, завод продали законно. Проте цю угоду зараз перевіряє Антимонопольний комітет.
Голова ФДМУ назвав компанії, які підлягатимуть приватизації у першу чергу

Голова ФДМУ назвав компанії, які підлягатимуть приватизації у першу чергу 23.03.2021

Як повідомив в інтерв'ю DW голова ФДМ України Дмитро Сенниченко, першою компанією у черзі на приватизацію має стати "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - один із найбільших виробників титану в світі.
Голова ФДМ про приватизацію: Припинити сидіти на яйцях, які не можна доглянути

Голова ФДМ про приватизацію: Припинити сидіти на яйцях, які не можна доглянути 23.03.2021

Верховна Рада незабаром має розблокувати "велику приватизацію" в Україні. Про те, які підприємства першими виставлять на аукціон, та про реформи Фонду держмайна України DW поговорила з його головою Дмитром Сенниченком.
Приватизація під тиском. Чи МВФ змусить Україну продати великі підприємства

Приватизація під тиском. Чи МВФ змусить Україну продати великі підприємства 18.01.2019

Після минулорічного провалу в Україні великої приватизації МВФ вимагає терміново розблокувати цей процес. Але в багатьох випадках на заваді стали українські суди.
Втрачені мільярди, або Чому в Україні провалилася велика приватизація-2018

Втрачені мільярди, або Чому в Україні провалилася "велика" приватизація-2018 17.12.2018

Жодного підприємства з переліку великої приватизації в Україні цьогоріч продати не вдалося. Сотні мільйонів у бюджет поки що приносить лише мала приватизація на електронних аукціонах.
Приватизація на гальмах. Чому ОПЗ продають вдесятеро дешевше

Приватизація на гальмах. Чому ОПЗ продають вдесятеро дешевше 07.05.2018

У нинішньому уряді України не виключають, що ціну Одеського припортового заводу раніше штучно завищували, аби загальмувати його продаж. Експерти нагадують про проблеми підприємства, які відлякують інвесторів.
Суд у Києві вирішив повернути Укртелеком у державну власність

Суд у Києві вирішив повернути "Укртелеком" у державну власність 19.10.2017

За позовом Фонду державного майна України Господарський суд міста Києва своїм рішенням розірвав договір про приватизацію "Укртелекому" від 2011 року. Компанія "ЕСУ" має намір подавати апеляцію.
Компанія Ахметова придбала блокпакет акцій Київенерго за стартовою ціною

Компанія Ахметова придбала блокпакет акцій "Київенерго" за стартовою ціною 18.08.2017

Компанія Ornex, що входить до групи "СКМ" Ріната Ахметова, придбала виставлені на продаж Фондом держмайна 25 відсотків акцій ПАТ "Київенерго" та "Західенерго".
Компанія Ахметова придбала блокпакет акцій Донецькобленерго

Компанія Ахметова придбала блокпакет акцій "Донецькобленерго" 16.08.2017

Компанія Ornex, що входить до групи "СКМ" Ріната Ахметова, придбала виставлені на продаж Фондом держмайна 25 відсотків акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго".
Чому черговий етап приватизації в Україні опинився під загрозою зриву

Чому черговий етап приватизації в Україні опинився під загрозою зриву 15.08.2017

Призначена на серпень приватизація державних часток акцій восьми обленерго опинилася під загрозою. Торги по одній із них вже скасовані, інші - під питанням. DW з'ясовувала, хто зацікавлений у зриві аукціонів.
Голова Фонду держмайна Ігор Білоус подав у відставку

Голова Фонду держмайна Ігор Білоус подав у відставку 10.04.2017

Голова Фонду державного майна України Ігор Білоус вирішив піти у відставку. Після звільнення він має намір повернутися до інвестиційно-банківської діяльності.
Продати за будь-яку ціну: ОПЗ готується до повторної приватизації

Продати за будь-яку ціну: ОПЗ готується до повторної приватизації 31.10.2016

Одеський припортовий завод готують до повторного продажу. Новий аукціон з продажу має відбутися 14 грудня.
Стартову ціну на ОПЗ планують зменшити вдвічі

Стартову ціну на ОПЗ планують зменшити вдвічі 19.08.2016

Восени Фонд держмайна України здійснить другу у цьому році спробу продати Одеський припортовий завод, яким місяць тому не зацікавився жоден інвестор.
Чому Одеським припортовим заводом не зацікавився жоден інвестор?

Чому Одеським припортовим заводом не зацікавився жоден інвестор? 19.07.2016

На участь у приватизаційному конкурсі Одеського припортового заводу не надійшло жодної заявки від інвесторів, повідомив Фонд держмайна України. Чому й друга спроба продати "гіганта" українського хімпрому провалилась?
Фонд держмайна оголосив конкурс з продажу Одеського припортового заводу

Фонд держмайна оголосив конкурс з продажу Одеського припортового заводу 13.06.2016

Оголошено конкурс з продажу 99,6 відсотка статутного капіталу Одеського припортового заводу. Голова ФДМУ повідомив про зацікавленість з боку щонайменше семи компаній.
ОПЗ цікавляться десять потенційних покупців, серед яких - араби

ОПЗ цікавляться десять потенційних покупців, серед яких - араби 21.05.2016

Голова Фонду держмайна в загальних рисах розповів про тих, хто цікавиться заводом, а також про те, як проходитиме конкурс.
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