Наскільки небезпечні для України російські навчання у Чорному морі?

Масштабні військово-морські навчання Росії, що розпочалися у Чорному морі, підсилюють напруженість через загрозу російського вторгнення в Україну. Чому це небезпечно і що з цим робити - у статті DW.