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Флот

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "флот".

Флотом називають велику сукупність суден. За призначенням розрізняють військовий флот, торговельний флот, науково-дослідний флот. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Родичі моряків затонулого крейсера Москва повідомляють про їхню загибель

Родичі моряків затонулого крейсера "Москва" повідомляють про їхню загибель 18.04.2022

Батьки декількох членів екіпажу "Москви" розповіли журналістам, що не можуть дізнатись від міноборони про долю своїх дітей, які служили на ньому.
Флагман ЧФ РФ крейсер Москва сильно пошкоджено - міноборони Росії

Флагман ЧФ РФ крейсер "Москва" сильно пошкоджено - міноборони Росії 13.04.2022

Причини "детонації боєзапасу" на крейсері "Москва" у міноборони РФ не повідомили. В Одесі тим часом повідомляють, що корабель було підбито українськими захисниками.

Наскільки небезпечні для України російські навчання у Чорному морі?

Наскільки небезпечні для України російські навчання у Чорному морі? 15.02.2022

Масштабні військово-морські навчання Росії, що розпочалися у Чорному морі, підсилюють напруженість через загрозу російського вторгнення в Україну. Чому це небезпечно і що з цим робити - у статті DW.
Ірландські рибалки проти РФ: Москва перенесла район навчань

Ірландські рибалки проти РФ: Москва перенесла район навчань 30.01.2022

Після протестів Дубліна та ірландських рибалок Москва вирішила перенести морські навчання за межі виключної економічної зони Ірландії.
Рада ратифікувала угоду між Україною та Британією про кредит для ВМС

Рада ратифікувала угоду між Україною та Британією про кредит для ВМС 27.01.2022

Рамкова угода передбачає надання Україні кредиту на суму до 1,7 млрд. фунтів стерлінгів. Їх витратять на закупівлю двох протимінних кораблів, спільного будівництва восьми ракетних катерів та фрегата.
Швеція посилює боєздатність на тлі активності РФ у Балтійському морі

Швеція посилює боєздатність на тлі активності РФ у Балтійському морі 15.01.2022

Військові підрозділи на шведському острові Готланд посилено. В адміністративний центр Вісбю поромом доставлено бойову техніку, "збройні сили вживають необхідних заходів", зазначив міністр оборони Петер Гультквіст.
Україна пришвидшить створення бази ВМС у Бердянську - міністр оборони

Україна пришвидшить створення бази ВМС у Бердянську - міністр оборони 13.11.2021

Будівництво бази Військово-морських сил ЗСУ "Схід" буде пришвидшено - відповідне доручення дасть новопризначений міністр оборони України Олексій Резніков за результатами робочої поїздки в Бердянськ.

Україна придбає у Великобританії ракетну зброю - посол

Україна придбає у Великобританії ракетну зброю - посол 15.10.2021

Київ отримає британське ракетне озброєння, а найближчим часом в Україну надійдуть два готові військові кораблі, заявив посол України в Великобританії Вадим Пристайко.

30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео)

30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео) 23.08.2021

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною?

Зеленський розраховує на міжнародних партнерів у розбудові ВМС

Зеленський розраховує на міжнародних партнерів у розбудові ВМС 22.08.2021

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відроджуватиме та зміцнюватиме свій військово-морський флот, щоб розблокувати та зробити безпечнішим Чорноморський і Азовський регіони.

Зеленський: До 2035 року Україна матиме новий військово-морський флот

Зеленський: До 2035 року Україна матиме новий військово-морський флот 19.08.2021

Розбудова українського військово-морського флоту передбачає три етапи, конкретизував Володимир Зеленський.

Найбільші навчання Sea Breeze-2021: чому США і НАТО навчили Україну (09.07.2021) 09.07.2021

10 липня завершуються наймасштабніші навчання Sea Breeze-2021 за всю історію. У Чорному морі, а також на Херсонщині і Миколаївщині тренувалися понад 5 тисяч військових з 32 країн. Чому навчились ЗСУ для протидії Росії?

Кораблі Зеленського. Навіщо ВМС України своє велике будівництво

Кораблі Зеленського. Навіщо ВМС України своє "велике будівництво" 08.07.2021

Володимир Зеленський планує масштабну розбудову Військово-морських сил України за допомогою корветів та фрегату. Хоча ще нещодавно у ВМС хотіли обмежитися катерами.

Sea Breeze-2021: цього разу найбільші в історії навчань (28.06.2021) 28.06.2021

У Чорному морі розпочалися військово-морські навчання Sea Breeze-2021. Нині ці маневри - наймасштабніші за всю історію навчань. У них беруть участь 5 000 військових з 32 країн. Яка мета Sea Breeze-2021?

Навчання Sea Breeze-2021: що надихає Україну й турбує Росію

Навчання Sea Breeze-2021: що надихає Україну й турбує Росію 28.06.2021

П'ять тисяч військових із 32 країн, 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу - DW розповідає все, що потрібно знати про міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze-2021.
Лондон заперечує обстріл британського есмінця біля Криму росіянами

Лондон заперечує обстріл британського есмінця біля Криму росіянами 23.06.2021

Раніше міноборони РФ повідомило про попереджувальні постріли у бік британського есмінця HMS Defender у Чорному морі. МЗС України у відповідь на це вказало на необхідність тіснішої співпраці України з НАТО.

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