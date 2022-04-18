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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "флот".
Флотом називають велику сукупність суден. За призначенням розрізняють військовий флот, торговельний флот, науково-дослідний флот. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
10 липня завершуються наймасштабніші навчання Sea Breeze-2021 за всю історію. У Чорному морі, а також на Херсонщині і Миколаївщині тренувалися понад 5 тисяч військових з 32 країн. Чому навчились ЗСУ для протидії Росії?