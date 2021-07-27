Флоранс Парлі - французька бізнеследі та політик.

Починаючи від 21 червня 2017 року, Флоранс Парлі обіймає посаду міністра оборони Франції. Парлі навчалась в Інституті політичних досліджень у Парижі та в Національній школі адміністрації. Вона працювала радницею в різних міністерствах, а згодом у канцелярії прем'єр-міністра Ліонеля Жоспена. З 2000 до 2004 року Парлі обіймала посаду державного секретаря з бюджету. 2007 року вона полишила державну службу й розпочала менеджерську кар'єру. В авіакомпанії Air France Флоранс Парлі відповідала за стратегічне планування. В Air France вона піднялась до заступниці генерального директора. 2014 року Парлі перейшла до французької державної залізниці SNCF, де обійняла посаду заступниці генерального директора з відповідальністю за стратегію та фінанси. 2016 року її призначили генеральною директоркою SNCF Voyageur, де вона пропрацювала до призначення на посаду міністра оборони. Флоранс Парлі є членом Соціалістичної партії.