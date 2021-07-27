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Флоранс Парлі

Флоранс Парлі - французька бізнеследі та політик.

Починаючи від 21 червня 2017 року, Флоранс Парлі обіймає посаду міністра оборони Франції. Парлі навчалась в Інституті політичних досліджень у Парижі та в Національній школі адміністрації. Вона працювала радницею в різних міністерствах, а згодом у канцелярії прем'єр-міністра Ліонеля Жоспена. З 2000 до 2004 року Парлі обіймала посаду державного секретаря з бюджету. 2007 року вона полишила державну службу й розпочала менеджерську кар'єру. В авіакомпанії Air France Флоранс Парлі відповідала за стратегічне планування. В Air France вона піднялась до заступниці генерального директора. 2014 року Парлі перейшла до французької державної залізниці SNCF, де обійняла посаду заступниці генерального директора з відповідальністю за стратегію та фінанси. 2016 року її призначили генеральною директоркою SNCF Voyageur, де вона пропрацювала до призначення на посаду міністра оборони. Флоранс Парлі є членом Соціалістичної партії.

Скандал із прослуховуванням Pegasus: глава міноборони Ізраїлю їде до Франції

Скандал із прослуховуванням Pegasus: глава міноборони Ізраїлю їде до Франції 27.07.2021

Міністр оборони Ізраїлю їде до Парижа на переговори зі своєю французькою колегою щодо ізраїльської системи електронного шпигунства Pegasus. За даними ЗМІ, її використовували для прослуховування журналістів і політиків.
Французького офіцера затримали за підозрою в шпигунстві на користь РФ

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Французький підполковний, який служив на базі НАТО в Італії, був затриманий за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Міністерка оборони Франції Флоранс Парлі підтвердила розслідування щодо офіцера.
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Макрон переформатував уряд Франції

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