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Флешмоб

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Флешмоб". Флешмоб - акція, про яку її учасники домовляються, як правило, через соціальні мережі.

Групова акція, про яку її учасники домовляються, як правило, через соціальні мережі. Група людей нібито несподівано з'являються в одному громадському місці, а потім так само несподівано розчиняються в натовпі. Флешмоби вважаються спеціальним проявом віртуального суспільства. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

"У мене дворняжка": флешмоб не про тварин, а про людяність (07.04.2021) 07.04.2021

У мережі поширюється флешмоб з хештегом #у_мене_дворняжка. Його мета - привернути увагу людей до безпритульних тварин і до гідного поводження з ними. Адже часто на вулиці опиняються тварини, яких викинули недобросовісні господарі.

Чому в Бельгії не хочуть робити щеплення від коронавірусу - Європа у фокусі (відео)

Чому в Бельгії не хочуть робити щеплення від коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео) 22.03.2021

Італія: мафія вербує молодь. Фінляндія: життя без коронавірусу на острові. Великобританія: рибалки як жертви Brexit. Бельгія: чому там проти вакцинації. ФРН: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік.

Біржові партизани: чим небезпечні ігри з курсами GameStop і срібла

Біржові партизани: чим небезпечні ігри з курсами GameStop і срібла 02.02.2021

Різке зростання біржових цін на срібло 1 лютого стало темою дня у фінансовому світі. Професіонали побоюються нових флешмобів молодих приватних інвесторів та дестабілізації перегрітого ринку.
Лондон пересідає на велосипед… завдяки коронавірусу? - Європа у фокусі (відео)

Лондон пересідає на велосипед… завдяки коронавірусу? - "Європа у фокусі" (відео) 02.06.2020

Тисячі біженців на шляху до ЄС застрягли в Туреччині. Французи шикуються в черги за місцевими продуктами харчування. У Бельгії фермерів рятують флешмобом з поїдання картоплі фрі.

Лондон пересідає на велосипед… завдяки коронавірусу? - "Європа у фокусі" (02.06.2020) 02.06.2020

Внаслідок карантину лондонці відкривають для себе велосипед. Тисячі біженців на шляху до ЄС застрягли в Туреччині. Французи шикуються в черги за місцевими продуктами харчування. У Бельгії фермерів рятують флешмобом з поїдання картоплі фрі.
Фермери у Румунії у відчаї через закриті ринки і карантин - Європа у фокусі (відео)

Фермери у Румунії у відчаї через закриті ринки і карантин - "Європа у фокусі" (відео) 11.05.2020

Іспанія: туристична галузь бореться за виживання. Німеччина: зворушлива історія порятунку єврейської дівчинки в часи нацизму. Швеція: чим пояснюється любов шведів до секонд-хенду.
Німецьке МЗС вибачилось за свій твіт про візи

Німецьке МЗС вибачилось за свій твіт про візи 18.01.2020

Міністерство закордонних справ ФРН долучилось до флешмобу, поділившись твітом про схвалені візи. Пізніше відомство визнало, що це не може бути темою для жартів.

У Гонконгу поліція розігнала демонстрантів у ніч на Різдво

У Гонконгу поліція розігнала демонстрантів у ніч на Різдво 25.12.2019

Напередодні Різдва у Гонконгу відбулися сутички між правоохоронцями та протестувальниками, поліція застосувала водомети і сльозогінний газ.

Фейкова канатна дорога: як німецька мисткиня влаштувала флешмоб на Донбасі

"Фейкова" канатна дорога: як німецька мисткиня влаштувала флешмоб на Донбасі 24.06.2019

Художниця з Німеччини та її українська колега рекламували проєкт канатної дороги між Лисичанськом та Сєвєродонецьком, якого насправді не існувало. DW розпитала про мету мистецької акції та враження від роботи в Україні.

Полонені українські моряки: оплески в Москві, флешмоб в Україні (16.01.2019) 16.01.2019

У Москві суд у справі полонених українських моряків продовжив їм арешт до 24 квітня. На суд приїхали родичі моряків, які оплесками зустріли полонених. Судовий процес DW прокоментували адвокати моряків.
Cуд над українськими моряками: оплески і флешмоб (відео)

Cуд над українськими моряками: оплески і флешмоб (відео) 16.01.2019

У Москві суд у справі полонених українських моряків продовжив їм арешт до 24 квітня. На суд приїхали родичі моряків, які оплесками зустріли полонених. Судовий процес DW прокоментували адвокати моряків.

Чотири покоління в одному відео - сімейний флешмоб з Китаю (09.01.2019) 09.01.2019

Перекличка від онуки до прабабці - така сімейна розвага змушує цінувати рідних та радіти міцному здоров'ю старшого покоління. А ви готові повторити такий флешмоб?

Українські колядки: від метро у Парижі до флешмобу в Торонто (07.01.2019) 07.01.2019

"Добрий вечір тобі, пане господарю". Цю відому колядку співають у багатьох несподіваних місцях. Ось як вона звучить на ринку у Харкові, у метро в Парижі, а також від українських десантників та переможців різдвяного конкурсу DW.

"Слава Україні!": українці обвалили рейтинг ФІФА (10.07.2018) 10.07.2018

У відповідь на покарання хорватських футболістів українці активно постять гасла "Слава Україні!" на сторінці ФІФА у Facebook і вже обвалили її рейтинг.

Як німці пропагують безпеку дорожнього руху (03.05.2018) 04.05.2018

Ремінь безпеки чи похоронна стрічка? Дивіться, як креативно у Німеччині нагадують про небезпеку перевищення швидкості та користування смартфоном за кермом.

Діти із синдромом Дауна заспівали караоке (26.03.2018) 26.03.2018

50 матусь та їхніх діток із синдромом Дауна записали віральне відео, аби підбадьорити тих, хто має справу з цією хворобою. Просто послухайте і подивіться! #wouldntchangeathing (via @dw.stories)
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