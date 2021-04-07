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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Флешмоб". Флешмоб - акція, про яку її учасники домовляються, як правило, через соціальні мережі.
Групова акція, про яку її учасники домовляються, як правило, через соціальні мережі. Група людей нібито несподівано з'являються в одному громадському місці, а потім так само несподівано розчиняються в натовпі. Флешмоби вважаються спеціальним проявом віртуального суспільства. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У мережі поширюється флешмоб з хештегом #у_мене_дворняжка. Його мета - привернути увагу людей до безпритульних тварин і до гідного поводження з ними. Адже часто на вулиці опиняються тварини, яких викинули недобросовісні господарі.
Італія: мафія вербує молодь. Фінляндія: життя без коронавірусу на острові. Великобританія: рибалки як жертви Brexit. Бельгія: чому там проти вакцинації. ФРН: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік.
Внаслідок карантину лондонці відкривають для себе велосипед. Тисячі біженців на шляху до ЄС застрягли в Туреччині. Французи шикуються в черги за місцевими продуктами харчування. У Бельгії фермерів рятують флешмобом з поїдання картоплі фрі.
Художниця з Німеччини та її українська колега рекламували проєкт канатної дороги між Лисичанськом та Сєвєродонецьком, якого насправді не існувало. DW розпитала про мету мистецької акції та враження від роботи в Україні.
"Добрий вечір тобі, пане господарю". Цю відому колядку співають у багатьох несподіваних місцях. Ось як вона звучить на ринку у Харкові, у метро в Парижі, а також від українських десантників та переможців різдвяного конкурсу DW.