На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Флешмоб". Флешмоб - акція, про яку її учасники домовляються, як правило, через соціальні мережі.

Групова акція, про яку її учасники домовляються, як правило, через соціальні мережі. Група людей нібито несподівано з'являються в одному громадському місці, а потім так само несподівано розчиняються в натовпі. Флешмоби вважаються спеціальним проявом віртуального суспільства. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.