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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФК Баварія Мюнхен". ФК "Баварія" Мюнхен - німецький футбольний клуб із Мюнхена.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФК 'Баварія' Мюнхен". Футбольний клуб "Баварія Мюнхен" є німецьким спортивним клубом у столиці Баварії Мюнхені. Його було засновано у лютому 1900 року. ФК "Баварія Мюнхен" нараховує понад 284 тисячі членів і таким чином є найбільшим спортивним клубом у світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Нам потрібні яйця!" - багаторазовий найкращий голкіпер світу Олівер Кан розповідає про те, яка ціна чемпіонства та інших футбольних титулів. Це - уривки докфільму DW про легендарну історію футбольного клубу "Баварія" "Mia san mia".