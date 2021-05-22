На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФК Баварія Мюнхен". ФК "Баварія" Мюнхен - німецький футбольний клуб із Мюнхена.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФК 'Баварія' Мюнхен". Футбольний клуб "Баварія Мюнхен" є німецьким спортивним клубом у столиці Баварії Мюнхені. Його було засновано у лютому 1900 року. ФК "Баварія Мюнхен" нараховує понад 284 тисячі членів і таким чином є найбільшим спортивним клубом у світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.