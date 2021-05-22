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ФК "Баварія" Мюнхен

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФК Баварія Мюнхен". ФК "Баварія" Мюнхен - німецький футбольний клуб із Мюнхена.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФК 'Баварія' Мюнхен". Футбольний клуб "Баварія Мюнхен" є німецьким спортивним клубом у столиці Баварії Мюнхені. Його було засновано у лютому 1900 року. ФК "Баварія Мюнхен" нараховує понад 284 тисячі членів і таким чином є найбільшим спортивним клубом у світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нападник Баварії Левандовський побив рекорд Бундесліги

Нападник "Баварії" Левандовський побив рекорд Бундесліги 22.05.2021

Польський нападник "Баварії" Роберт Левандовський забив у цьому сезоні Бундесліги 41 гол. Він побив рекорд Ґерда Мюллера щодо голів за сезон, який протримався майже 50 років.
Ліга чемпіонів: Баварія у фіналі перемогла ПСЖ

Ліга чемпіонів: "Баварія" у фіналі перемогла "ПСЖ" 24.08.2020

Здолавши "ПСЖ", "Баварія" вже втретє після 2001 і 2013 років здобула перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, а з урахуванням колишнього формату турніру, який до 1993 року називався Кубком європейських чемпіонів - вшосте.
Барселона історично програла Баварії

"Барселона" історично програла "Баварії" 15.08.2020

Німецький клуб здобув історичну перемогу над "Барселоною": 8:2. Стільки голів каталонський клуб не пропускав з 1946 року.
Мюнхенська Баварія виграла Кубок Німеччини з футболу

Мюнхенська "Баварія" виграла Кубок Німеччини з футболу 04.07.2020

У фінальному матчі мюнхенський клуб здолав леверкузенський "Байєр" з рахунком 2:4. Матч відбувся за порожніх глядацьких трибун через епідемію COVID-19.
Асоціація європейських футбольних ліг критикує ідею створення Суперліги

Асоціація європейських футбольних ліг критикує ідею створення Суперліги 06.11.2018

Наміри створення ліги суто для багатих клубів Європи викликали критику з боку Асоціації європейських професійних футбольних ліг.
Коментар: Жадібність руйнує футбол

Коментар: Жадібність руйнує футбол 05.11.2018

Таємні плани щодо створення Суперліги, жадоба наживи та небачена брехня - серія нещодавно викритих скандалів навколо футболу демонструє цілком новий масштаб комерціалізації, вважає Йоша Вебер.
ЗМІ: Європейські футбольні клуби планують нову Суперлігу

ЗМІ: Європейські футбольні клуби планують нову Суперлігу 02.11.2018

Футбольні клуби, очевидно, планують створити нову європейську Суперлігу, повідомили ЗМІ про таємні переговори. За цими даними, нова ліга вже 2021 року могла б замінити Лігу Чемпіонів.
Баварія достроково виборола титул чемпіона Німеччини з футболу

"Баварія" достроково виборола титул чемпіона Німеччини з футболу 07.04.2018

Мюнхенська "Баварія" вшосте поспіль стала найсильнішою в Бундеслізі - за п'ять турів до фінішу. "Золотою" для мюнхенців стала перемога з рахунком 4:1 у матчі проти "Аугсбурга".
Легендарний голкіпер Олівер Кан - у фільмі про Баварію (відео)

Легендарний голкіпер Олівер Кан - у фільмі про "Баварію" (відео) 10.10.2017

"Нам потрібні яйця!" - багаторазовий найкращий голкіпер світу Олівер Кан про ціну чемпіонства та інших футбольних титулів у докфільмі DW "Mia san mia". Стрічка про легендарну мюнхенську "Баварію" стартує 10 жовтня.
Ми - це ми: документальний фільм DW про феномен мюнхенської Баварії

"Ми - це ми": документальний фільм DW про феномен мюнхенської "Баварії" 10.10.2017

Футбольний клуб "Баварія" Мюнхен має багату історію, його люблять і ненавидять водночас. Документальна стрічка Deutsche Welle показує людей, які творили і творять цей клуб та його історію успіху.

Легендарний голкіпер Олівер Кан - у фільмі про "Баварію" (10.10.2017) 10.10.2017

"Нам потрібні яйця!" - багаторазовий найкращий голкіпер світу Олівер Кан розповідає про те, яка ціна чемпіонства та інших футбольних титулів. Це - уривки докфільму DW про легендарну історію футбольного клубу "Баварія" "Mia san mia".
Мюнхенська Баварія звільнила тренера Карло Анчелотті

Мюнхенська "Баварія" звільнила тренера Карло Анчелотті 28.09.2017

Мюнхенський футбольний клуб "Баварія" звільнив головного тренера Карло Анчелотті. Його замінить колишній захисник збірної Франції Віллі Саньоль.

Факти про футбол: найпалкіші уболівальники (13.09.2017) 13.09.2017

Любителі футболу становлять п'яту частину населення Землі. Особливо багато активних уболівальників у Німеччині. Найбільшою кількістю фанатів може похвалитися "Баварія".

Футболісти "Баварії" готові до Октоберфесту (15.09.2016) 15.09.2016

Чемпіони Німеччини влаштували тематичну фотосесію, вдягнувши для зйомки традиційне баварське чоловіче вбрання.
Екс-президент Баварії достроково вийшов із в'язниці

Екс-президент "Баварії" достроково вийшов із в'язниці 29.02.2016

Екс-президента футбольного клубу "Баварія" звільнили після відбуття половини терміну ув'язнення, до якого його засудили за несплату податків.
Хто є чемпіоном Німеччини з футболок?

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? 19.08.2015

Хоч матчі Бундесліги лише розпочалися, чемпіон уже відомий - принаймні, в першості за дизайном футболок. "Баварія" та дортмундська "Боруссія" залишилися ні з чим. Переможцем виявився початківець у чорно-червоному.
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