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"Рух за національне визволення Палестини" (ФАТХ) є палестинською воєнізованою організацією та політичною партією. ФАТХ є однією з провідних партій Палестинської автономії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.