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ФАТХ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФАТХ".

"Рух за національне визволення Палестини" (ФАТХ) є палестинською воєнізованою організацією та політичною партією. ФАТХ є однією з провідних партій Палестинської автономії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Ізраїльсько-палестинський конфлікт - кінець ілюзії

Коментар: Ізраїльсько-палестинський конфлікт - кінець ілюзії 18.05.2021

Громадянська війна в Ізраїлі стала б найбільшим подарунком для ХАМАСу. Саме тому вже давно слід було б знайти політичне рішення конфлікту, пише коментатор FAZ Йохен Штанке.
Новий уряд Палестинської автономії приведений до присяги

Новий уряд Палестинської автономії приведений до присяги 14.04.2019

На Західному березі річки Йордан почав роботу кабінет міністрів, більшість у якому є представниками "Руху за національне визволення Палестини" (ФАТХ). Рух ХАМАС, що контролює Сектор Гази, вважає цей уряд нелегітимним.
Суд ЄС не виключив ХАМАС зі списку терористичних організацій

Суд ЄС не виключив ХАМАС зі списку терористичних організацій 06.03.2019

Згідно з рішенням Суду Європейського Союзу палестинський рух ХАМАС залишився у списку угруповань, які Євросоюз вважає терористичними.

Махмуд Аббас оголосив про розпуск палестинського парламенту

Махмуд Аббас оголосив про розпуск палестинського парламенту 23.12.2018

За словами лідера палестинців Махмуда Аббаса, нові вибори до законодавчого органу можуть відбутись протягом шести місяців. Представники ХАМАС назвали рішення незаконним.
ФАТХ закликає до акцій протесту під час візиту Майка Пенса до Єрусалима

ФАТХ закликає до акцій протесту під час візиту Майка Пенса до Єрусалима 16.12.2017

У відповідь на рішення уряду Сполучених Штатів визнати Єрусалим столицею Ізраїлю палестинський рух ФАТХ закликав до акцій протесту під час майбутнього візиту віце-президента США Майка Пенса до Єрусалима.
Палестинські організації погодили проведення виборів до кінця 2018 року

Палестинські організації погодили проведення виборів до кінця 2018 року 22.11.2017

Президентські та парламентські вибори на Палестинських територіях мають відбутись до кінця 2018 року, домовились представники основних палестинських організацій під час переговорів у Каїрі.

ХАМАС передав палестинському уряду контроль над кордоном у Секторі Гази

ХАМАС передав палестинському уряду контроль над кордоном у Секторі Гази 01.11.2017

Палестинський уряд перебрав прикордонний контроль у Секторі Гази. Це відбулося в рамках угоди про примирення між ХАМАС та ФАТХ.
ХАМАС і ФАТХ досягли угоди щодо примирення

ХАМАС і ФАТХ досягли угоди щодо примирення 12.10.2017

Подробиці угоди, досягнутої між ХАМАС і ФАТХ, поки що невідомі. Попередні спроби двох палестинських рухів домовитись завершувалисy невдало.

ХАМАС заявив про готовність передати уряду Аббаса сектор Газа

ХАМАС заявив про готовність передати уряду Аббаса сектор Газа 17.09.2017

Радикальна палестинська група ХАМАС заявила про готовність передати сектор Газа під юрисдикцію уряду лідера Палестинських територій Махмуда Аббаса.
Новим очільником ХАМАСу став екс-керівник сектору Газа

Новим очільником ХАМАСу став екс-керівник сектору Газа 06.05.2017

Колишній очільник cектору Газа, екс-прем'єр Палестинської автономії Ісмаїл Ханія став головою політбюро ХАМАС. Ця радикальна група взяла курс на зміну іміджу.
Авіаудар у Сирії: 25 ісламістів загинули

Авіаудар у Сирії: 25 ісламістів загинули 03.01.2017

Внаслідок авіуаудару у північно-західній Сирії загинули щонайменше 25 членів угруповання "Джебхат Фатх аш-Шам". Невідомі літаки вразили командний пункт бойовиків.
Росія запевняє, що готова підтримати ініціативу щодо виведення бойовиків з Алеппо

Росія запевняє, що готова підтримати ініціативу щодо виведення бойовиків з Алеппо 07.10.2016

Сергій Лавров заявив про готовність Москви підтримати ініціативу Стаффана де Містури щодо виведення бойовиків "Джебхат Фатх аш-Шаму" з Алеппо. Тим часом Анґела Меркель закликала Росію припинити бомбардування міста.
Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання через Сирію

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання через Сирію 07.10.2016

Росія скликає екстрене засідання Радбезу ООН після критики з боку спецпредставника ООН щодо постійних авіаударів по Алеппо.
Сирійська армія розпочала контрнаступ поблизу Алеппо

Сирійська армія розпочала контрнаступ поблизу Алеппо 08.05.2016

Урядові війська вирішили відбити стратегічно важливе селище Хан-Туман, яке два дні тому захопило об'єднання поміркованих та екстремістських угруповань "Джейш-аль-Фатх".
США та європейські країни виділять сотні мільйонів євро на відбудову Гази

США та європейські країни виділять сотні мільйонів євро на відбудову Гази 12.10.2014

США та Європа на конференції з відбудови Сектора Газа пообіцяли палестинцям масштабну фінансову допомогу. Керівництво Палестинської автономії оцінює потреби в допомозі у три мільярди євро.
Євросоюз вимагає від палестинців створити уряд єдності

Євросоюз вимагає від палестинців створити уряд єдності 26.01.2009

Міністри закордонних справ ЄС закликали рухи Фатх і Хамас створити уряд єдності на чолі із главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом. Ситуація на Близькому Сході – головна тема зустрічі глав МЗС у Брюсселі.
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