Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФАТХ".
"Рух за національне визволення Палестини" (ФАТХ) є палестинською воєнізованою організацією та політичною партією. ФАТХ є однією з провідних партій Палестинської автономії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Сергій Лавров заявив про готовність Москви підтримати ініціативу Стаффана де Містури щодо виведення бойовиків "Джебхат Фатх аш-Шаму" з Алеппо. Тим часом Анґела Меркель закликала Росію припинити бомбардування міста.