Фактчек DW: Чи справді місцева влада не ремонтує дороги? (відео)

Міністр інфраструктури Володимир Омелян радить скаржитися в обласні адміністрації, якщо дороги не ремонтують. За його словами, місцева влада недостатньо використовує надані кошти. Чи дійсно це так?
Усього в Україні 170 тисяч кілометрів автодоріг. Але з 1 січня цього року "Укравтодор" відповідає лише за 50 тисяч кілометрів автодоріг державного значення, інші 120 тисяч передано в управління місцевої влади. Саме вона тепер, згідно з децентралізацією, має опікуватися ремонтом доріг обласного значення. Та чи справляється?
В Україні розпочинає діяльність Державний дорожній фонд. За його допомогою, уряд у Києві сподівається нарешті вирішити проблему відновлення автошляхів. (02.01.2018)
Український уряд обіцяє забезпечити повний ремонт доріг у країні протягом п'яти років за умови стабільного фінансування. Однак створення автобанів поки що так і залишиться мрією для українців - на це грошей нема. (20.04.2017)