Фактчек DW: Чи справді місцева влада не ремонтує дороги? (відео)

Усього в Україні 170 тисяч кілометрів автодоріг. Але з 1 січня цього року "Укравтодор" відповідає лише за 50 тисяч кілометрів автодоріг державного значення, інші 120 тисяч передано в управління місцевої влади. Саме вона тепер, згідно з децентралізацією, має опікуватися ремонтом доріг обласного значення. Та чи справляється?