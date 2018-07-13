 Фактчек DW: Чи справді місцева влада не ремонтує дороги? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.07.2018

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Україна

Фактчек DW: Чи справді місцева влада не ремонтує дороги? (відео)

Міністр інфраструктури Володимир Омелян радить скаржитися в обласні адміністрації, якщо дороги не ремонтують. За його словами, місцева влада недостатньо використовує надані кошти. Чи дійсно це так?

Ремонт доріг в Україні

Усього в Україні 170 тисяч кілометрів автодоріг. Але з 1 січня цього року "Укравтодор" відповідає лише за 50 тисяч кілометрів автодоріг державного значення, інші 120 тисяч передано в управління місцевої влади. Саме вона тепер, згідно з децентралізацією, має опікуватися ремонтом доріг обласного значення. Та чи справляється?

DW.COM

Державний дорожній фонд: децентралізоване фінансування доріг

В Україні розпочинає діяльність Державний дорожній фонд. За його допомогою, уряд у Києві сподівається нарешті вирішити проблему відновлення автошляхів. (02.01.2018)  

Омелян: За умови фінансування дороги в Україні відремонтують за п'ять років

Український уряд обіцяє забезпечити повний ремонт доріг у країні протягом п'яти років за умови стабільного фінансування. Однак створення автобанів поки що так і залишиться мрією для українців - на це грошей нема. (20.04.2017)  

Гройсман обіцяє 19 мільярдів гривень на дороги

Прем'єр-міністр України похвалився результатами роботи уряду за попередній тиждень. (25.04.2016)  

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