Фабрика Nutella у Франції тимчасово припинила виробництво

Італійська компанія з виробництва солодощів та кондитерських виробів тимчасово припинила виробництво шоколадної пасти Nutella на фабриці у Франції. Рішення ухвалене у зв'язку з проблемою якості продукту, поінформувала у п'ятницю, 22 лютого, інформагенція dpa. Як зазначили у французькому відділенні Ferrero, проблема якості не торкнулася продукції, що вже доставлена до магазинів.

Проблема, що вплинула на якість шоколадної пасти, спіткала фабрику, що знаходиться у мастечку Віллер-Екале неподалік Руана, напередодні. Речники компанії не повідомили деталей, однак попередньо виробництво Nutella тимчасово припинили.

Фабрика з виробництва Nutella у Віллер-Екале виробляє до 600 тисяч банок шоколадної пасти щодня, що складає майже чверть всесвітнього виробництва.

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