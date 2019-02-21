 Фабрика Nutella у Франції тимчасово припинила виробництво | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2019

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Новини

Фабрика Nutella у Франції тимчасово припинила виробництво

Причиною стала проблема з якістю продукту, деталі якої не розголошуються. У Ferrero зазначають, що шоколадна паста, котра уже доставлена до крамниць, - якісна.

Nutella

Італійська компанія з виробництва солодощів та кондитерських виробів тимчасово припинила виробництво шоколадної пасти Nutella на фабриці у Франції. Рішення ухвалене у зв'язку з проблемою якості продукту, поінформувала у п'ятницю, 22 лютого, інформагенція dpa. Як зазначили у французькому відділенні Ferrero, проблема якості не торкнулася продукції, що вже доставлена до магазинів.

Проблема, що вплинула на якість шоколадної пасти, спіткала фабрику, що знаходиться у мастечку Віллер-Екале неподалік Руана, напередодні. Речники компанії не повідомили деталей, однак попередньо виробництво Nutella тимчасово припинили. 

Фабрика з виробництва Nutella у Віллер-Екале виробляє до 600 тисяч банок шоколадної пасти щодня, що складає майже чверть всесвітнього виробництва.

  • Вершковий торт з шоколадом, який називається холодний пес

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    Сама назва підказує, що цей зайчик - "фальшивий", несправжній. Насправді така страва є м'ясним рулетом із свинини або яловичини з цибулею, спеціями та яйцем. Тільки людині з багатою уявою такий наїдок може здатися зайцем. Ймовірно, рецепт виник у часи дефіциту їжі після Другої світової війни.

  • Пиріг укус бджоли з кремом, медом та мигдалем

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  • Насправді півкурки - це булочка з сиром та цибулею

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    Пів півня

    Страва "Пів півня" також не відповідає своїй назві. Замість м'яса вам принесуть житню булочку з товстим шматком сиру Гауда та кількома кільцями цибулі. І не забудьте додати гірчицю. Назва цього популярного на берегах Рейну наїдку, ймовірно, виникла в давнину через непорозуміння між носіями різних німецьких діалектів.

  • Небо та земля

    Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв

    Небо та земля

    Таким самим питомо кельнським наїдком, як "пів півня", є і "небо та земля": ця страва складається з яблучного мусу та картопляного пюре. А подається найчастіше зі смаженою цибулею та кров'янкою. В Рейнланді це - невід'ємна складова меню кожної броварні. Під "небом" у назві розуміють яблука, а "землею" - картоплю.

  • Вареники по-швабськи: Кишеньки для роту

    Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв

    Кишеньки для роту - вареники по-швабськи

    Існує багато версій появи цієї страви в швабському регіоні на півні Німеччини. Одна з них стверджує, що під час посту ченці вирішили змішати подрібнене м'ясо, шпинат й іншу зеленину та заповнили цим фаршем конвертики з пісного тіста. Взагалі-то під час посту забороняється їсти м'ясо, тому ченці й сховали його в тісті. Не дивно, що інша назва швабських вареників - "обдури Бога".

  • Чиновницький соус з бульйону та м'ясного фаршу з картопляним пюре та солоними огірками

    Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв

    Соус чиновника

    "Соус чиновника" традиційно подають до вареної картоплі чи картопляного пюре. Спершу він вважався вечерею бідноти, адже в минулому чиновники були переважно небагатими. Соус, що складається з бульйону, цибулі, спецій та м'ясного фаршу, був популярним у Східній Німеччині - в НДР.

  • Солодка страва з розмоченими у молоці та підсмаженими старими булочками

    Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв

    Бідний лицар

    Всередині м'який, ззовні - хрусткий. Для випічки під назвою "бідний лицар" вам потрібні черстві булочки, розмочені в суміші молока, цукру та яйця, а потім обсмажені в маслі та посипані цукром. Можливо, у Середньовіччя саме цим замість м'яса харчувалися бідні лицарі? Нині таким чином використовують залишки хлібу. Схожий рецепт є також в інших країнах. В Англії він має назву "бідні лицарі Віндзора".

  • Спагетті-морозиво готують з ванільного морозива та полуничного джему

    Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв

    Спагетті-морозиво

    Спагетті в морозиві? Ні, насправді йдеться про популярні солодощі, які можна замовити в кафе-морозиво в усій Німеччині: ванільне морозиво пропускають через спеціальний прес, зверху додають полуничний джем та посипають тертим білим шоколадом. Результат - солодка страва, яка справді дуже схожа на спагетті.

    Автор: Кейт Мюзер


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