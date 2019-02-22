Ferrero - італійська компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ferrero".

Італійська С є однією з найбільших у світі компаній, котрі спеціалізуються на кондитерських виробах. Ferrero була заснована 1946 року італійським кондитером П'єтро Ферреро. Штаб-квартира компанії Ferrero розташована в італійському місті Альба. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.