 У Deutsche Bank тривають обшуки через підозри у відмиванні коштів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2018

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Новини

У Deutsche Bank тривають обшуки через підозри у відмиванні коштів

Федеральна прокуратура та поліція обшуковують офіси Deutsche Bank через підозри у причетності банку до відмивання коштів. Слідство посилається на так звані "панамські документи" та "офшорні витоки".

Обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті

Обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті, 29 листопада 2018

Близько 170 працівників прокуратури, кримінальної поліції, податкової поліції та федеральної поліції Німеччини в четвер, 29 листопада, проводять обшуки в шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах. Прокуратура Франкфурта оголосила банку підозру у відмиванні грошей.

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За даними Федерального управління кримінальної поліції ФРН, працівників банку підозрюють у сприянні клієнтам в оформленні офшорних компаній та переведенні неоподаткованих прибутків на рахунки Deutsche Bank.

Обшуки проводять на підставі заяв проти групи співробітників банку, що приховували інформацію про підозрілі операції.  За даними слідства, лише за 2016 рік понад 900 клієнтів провели через банк транзакції приблизно на 311 мільйонів євро. У фінансових операціях фігурують реквізити групи компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах.

Нагадаємо, 2016 року Deutsche Bank був одним з фігурантів справи LuxLeaks, пов’язаної з ухиленням від сплати податків кількох транснаціональних корпорацій.

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