 У 2020 році Ryanair планує відкрити 18 нових рейсів з України | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.10.2019

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Економіка

У 2020 році Ryanair планує відкрити 18 нових рейсів з України

Ірландський лоукостер Ryanair заявив, що планує на третину збільшити пасажиропотік з України в 2020 році. Для цього авіакомпанія має запустити один новий рейс вже цього року та ще 18 - наступного року.

літак Ryanair

Цього та наступного року Ryanair має відкрити загалом 19 нових рейсів з України

Найбільший європейський бюджетний авіаперевізник Ryanair планує у 2020 році на третину збільшити пасажиропотік на українських авіарейсах - до понад 2,1 мільйона пасажирів. Про це повідомив комерційний директор компанії Ryanair Девід О'Браєн на брифінгу з міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм у Києві у вівторок, 15 жовтня.

За його словами, у 2020 році Ryanair планує відкрити в Україні 18 нових маршрутів. Загалом у 2020 році компанія здійснюватиме перевезення з України до Європи 43 маршрутами, зазначив О'Браєн, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, влітку 2020 року компанія має намір двічі на тиждень виконувати рейси "Харків - Варшава (Модлін)" і "Львів - Будапешт". Також на вказаний період заплановане здійснення рейсів зі Львова в Будапешт, Познань, Вільнюс, з Києва - у Баден-Баден, Франкфурт Хан, Катовіце, Мадрид, Дюссельдорф, Нюрнберг, Валенсію, з Одеси - у Будапешт, Гданськ, Катовіце, Познань, Берлін, Вроцлав.

DW.COM

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Лоукостер Ryanair виконуватиме рейси з Львова до Кракова, а Wizz Air літатиме зі Львова до Братислави та Вільнюса, з Харкова до Гданська Вроцлава і з Києва до Відня. (30.10.2018)

Крім того, з 21 грудня цього року Ryanair запустить прямі рейси з Херсона до Кракова, які здійснюватимуться двічі на тиждень.

"Ми запропонували представникам компанії Ryanair приєднатися до розвитку ринку внутрішніх авіаперевезень. Для цього держава найближчим часом запропонує стимулюючі речі у вигляді скасування податку на додану вартість на внутрішні авіаперевезення", - заявив Владислав Криклій. При цьому міністр інфраструктури додав, що ірландський лоукостер зацікавлений у розвитку регіональних аеропортів.

Нагадаємо, Ryanair вийшов на український ринок у 2018 році. Перші місяці лоукост виконував рейси з київського аеропорту Бориспіль і Львова. У червні 2019 року авіакомпанія розпочала рейси з Харкова та Одеси.

Ryanair щодня здійснює понад дві тисячі перельотів з та до 236 аеропортів. У минулому фінансовому році компанія перевезла 130,3 мільйона осіб. Її авіапарк налічує 460 літаків Boeing-737.

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