У 2020 році Ryanair планує відкрити 18 нових рейсів з України

Найбільший європейський бюджетний авіаперевізник Ryanair планує у 2020 році на третину збільшити пасажиропотік на українських авіарейсах - до понад 2,1 мільйона пасажирів. Про це повідомив комерційний директор компанії Ryanair Девід О'Браєн на брифінгу з міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм у Києві у вівторок, 15 жовтня.

За його словами, у 2020 році Ryanair планує відкрити в Україні 18 нових маршрутів. Загалом у 2020 році компанія здійснюватиме перевезення з України до Європи 43 маршрутами, зазначив О'Браєн, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, влітку 2020 року компанія має намір двічі на тиждень виконувати рейси "Харків - Варшава (Модлін)" і "Львів - Будапешт". Також на вказаний період заплановане здійснення рейсів зі Львова в Будапешт, Познань, Вільнюс, з Києва - у Баден-Баден, Франкфурт Хан, Катовіце, Мадрид, Дюссельдорф, Нюрнберг, Валенсію, з Одеси - у Будапешт, Гданськ, Катовіце, Познань, Берлін, Вроцлав.

Крім того, з 21 грудня цього року Ryanair запустить прямі рейси з Херсона до Кракова, які здійснюватимуться двічі на тиждень.

"Ми запропонували представникам компанії Ryanair приєднатися до розвитку ринку внутрішніх авіаперевезень. Для цього держава найближчим часом запропонує стимулюючі речі у вигляді скасування податку на додану вартість на внутрішні авіаперевезення", - заявив Владислав Криклій. При цьому міністр інфраструктури додав, що ірландський лоукостер зацікавлений у розвитку регіональних аеропортів.

Нагадаємо, Ryanair вийшов на український ринок у 2018 році. Перші місяці лоукост виконував рейси з київського аеропорту Бориспіль і Львова. У червні 2019 року авіакомпанія розпочала рейси з Харкова та Одеси.

Ryanair щодня здійснює понад дві тисячі перельотів з та до 236 аеропортів. У минулому фінансовому році компанія перевезла 130,3 мільйона осіб. Її авіапарк налічує 460 літаків Boeing-737.