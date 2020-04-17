У 2020 році іноземці не зможуть відпочити в Іспанії

Іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії влітку 2020 року. Про це повідомила в понеділок, 20 квітня, іспанська преса, посилаючись на заяви представників уряду та туріндустрії. Причина - пандемія COVID-19. Інформацію підтвердили DW в провідній професійній організації підприємців, що обслуговують галузь, - Exceltur. За оцінкою її експертів, іноземці зможуть повернутися на іспанські пляжі не раніше літа 2021 року.
Заяви іспанських урядовців
Міністерка праці Іспанії Йоланда Діас заявила ще 17 квітня, що урядовий план поетапного відновлення призупиненої через пандемію економічної діяльності не передбачає відкриття туристичної галузі для іноземців раніше кінця поточного року. Міністерка пообіцяла допомогу співробітникам галузі, котрі залишилися без роботи.
Ще раніше іспанський міністр споживання Альберто Гарсон не рекомендував іноземцям бронювати літні поїздки в Іспанію. Те саме казали й інші представники уряду. З аналогічним попередженням виступив недавно і Євросоюз. Причина - неясність з перспективою поширення нового коронавірусу, враховуючи те, що Іспанія належить до найбільш постраждалих від пандемії країн. На сьогоднішній день від наслідків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 тут померли 20 852 людини.
Як Іспанія буде рятувати туристичну галузь
Іноземний туризм, так звана "індустрія сонця і пляжу", - головна галузь іспанської економіки. У 2019 року в країні відпочило майже 84 мільйони іноземців. За даними Exceltur, втрати через відсутність зарубіжної клієнтури в майбутньому літньому сезоні становитимуть не менше 90 мільярдів євро.
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Щоб уникнути хвилі банкрутств, галузь, що охоплює готельно-ресторанне господарство, транспорт і частину торгівлі, покладає надію на можливе відкриття морських курортів для громадян Іспанії. Про всяк випадок пропонується відправляти людей на відпочинок в напівпорожніх потягах і завантажених лише на дві третини літаках - щоб задля уникнення зараження зберігати дистанцію в один-два метри. Певної дистанції пропонується дотримуватися в ресторанах і на пляжах.
Водночас адміністрація Канарських островів, посилаючись на те, що архіпелаг особливо не постраждав від коронавірусу, просить як виняток дозволити приймати влітку не тільки іспанців, а й іноземців, дотримуючись при цьому всіх запобіжних заходів.
Сумнівні перспективи відпочинку на Канарах
Тим часом влада в Мадриді поки ніяк не відреагувала на пропозицію дозволити будь-кому відпочинок біля моря. У зв'язку з цим наголошується, що як мінімум до 9 травня пересування по країні обмежується. За порушення - спробу виїхати з центральних областей країни в район морських курортів - передбачається штраф у 1500 євро.
Крім того, газета АВС припустила, що цьогоріч відпочинок буде не по кишені багатьом іспанцям. Адже мільйони людей не працюють через пандемію, а запобіжні заходи стануть причиною підняття цін, приміром, на той же транспорт.
В Іспанії, станом на 20 квітня, число заражень новим коронавірусом досягло 200 210 осіб, від наслідків хвороби COVID-19 померли 20 852 людини.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Рим - вічне місто завмерло
Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Порожній Мілан
На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Спорожнілі площі Мадрида
Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Самотній собор святого Стефана
Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Чехія відмежувалася від світу
Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Надзвичайний стан у Франції
Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Пам'ятки Берліна закриті
У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Туризм у стані коми
Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.
Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ