У 2020 році іноземці не зможуть відпочити в Іспанії

Іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії влітку 2020 року. Про це повідомила в понеділок, 20 квітня, іспанська преса, посилаючись на заяви представників уряду та туріндустрії. Причина - пандемія COVID-19. Інформацію підтвердили DW в провідній професійній організації підприємців, що обслуговують галузь, - Exceltur. За оцінкою її експертів, іноземці зможуть повернутися на іспанські пляжі не раніше літа 2021 року.

Заяви іспанських урядовців

Міністерка праці Іспанії Йоланда Діас заявила ще 17 квітня, що урядовий план поетапного відновлення призупиненої через пандемію економічної діяльності не передбачає відкриття туристичної галузі для іноземців раніше кінця поточного року. Міністерка пообіцяла допомогу співробітникам галузі, котрі залишилися без роботи.

Ще раніше іспанський міністр споживання Альберто Гарсон не рекомендував іноземцям бронювати літні поїздки в Іспанію. Те саме казали й інші представники уряду. З аналогічним попередженням виступив недавно і Євросоюз. Причина - неясність з перспективою поширення нового коронавірусу, враховуючи те, що Іспанія належить до найбільш постраждалих від пандемії країн. На сьогоднішній день від наслідків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 тут померли 20 852 людини.

Як Іспанія буде рятувати туристичну галузь

Іноземний туризм, так звана "індустрія сонця і пляжу", - головна галузь іспанської економіки. У 2019 року в країні відпочило майже 84 мільйони іноземців. За даними Exceltur, втрати через відсутність зарубіжної клієнтури в майбутньому літньому сезоні становитимуть не менше 90 мільярдів євро.

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Щоб уникнути хвилі банкрутств, галузь, що охоплює готельно-ресторанне господарство, транспорт і частину торгівлі, покладає надію на можливе відкриття морських курортів для громадян Іспанії. Про всяк випадок пропонується відправляти людей на відпочинок в напівпорожніх потягах і завантажених лише на дві третини літаках - щоб задля уникнення зараження зберігати дистанцію в один-два метри. Певної дистанції пропонується дотримуватися в ресторанах і на пляжах.

Водночас адміністрація Канарських островів, посилаючись на те, що архіпелаг особливо не постраждав від коронавірусу, просить як виняток дозволити приймати влітку не тільки іспанців, а й іноземців, дотримуючись при цьому всіх запобіжних заходів.

Сумнівні перспективи відпочинку на Канарах

Тим часом влада в Мадриді поки ніяк не відреагувала на пропозицію дозволити будь-кому відпочинок біля моря. У зв'язку з цим наголошується, що як мінімум до 9 травня пересування по країні обмежується. За порушення - спробу виїхати з центральних областей країни в район морських курортів - передбачається штраф у 1500 євро.

Крім того, газета АВС припустила, що цьогоріч відпочинок буде не по кишені багатьом іспанцям. Адже мільйони людей не працюють через пандемію, а запобіжні заходи стануть причиною підняття цін, приміром, на той же транспорт.

В Іспанії, станом на 20 квітня, число заражень новим коронавірусом досягло 200 210 осіб, від наслідків хвороби COVID-19 померли 20 852 людини.