У 2020 році у світі зафіксували рекордну кількість внутрішньо переміщених осіб

У 2020 році кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у світі склала 55 мільйонів осіб. Як повідомили у спільному звіті Центру моніторингу внутрішнього переміщення (IDMC) та Норвезької ради у справах біженців (NRC), ця кількість ВПО є рекордно високою з моменту початку їхнього підрахунку цими установами.

Загалом протягом минулого року 40,5 мільйона людей у світі вперше стали біженцями всередині власних країн. За даними фахівців IDMC та NRC, причинами цих процесів стали як збройні конфлікти та спалахи насильства у різних країнах, так і природні катаклізми, зокрема, потужні буревії.

Окрім того, кількість ВПО більш ніж удвічі перевищує кількість біженців, які виїхали з власних країн - таких у світі торік налічувалося близько 26 мільйонів осіб.

"Шокує, що комусь доводилося покидати власний дім кожну секунду протягом минулого року. Нам не вдається захистити найбільш вразливих людей від конфліктів та природніх катастроф", - наголосив керівник Норвезької ради у справах біженців Ян Егеланд, цитує агенція AFP.

В організаціях також припускають, що обмеження на пересування людей, запроваджені у різних країнах світу у зв'язку з пандемією коронавірусу, вплинуло на кількість ВПО та біженців - й випадку відсутності цих обмежень таких людей би було ще більше.

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