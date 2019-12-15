 У Іспанії та Португалії через шторм загинули щонайменше вісім осіб | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.12.2019

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Європа

У Іспанії та Португалії через шторм загинули щонайменше вісім осіб

Внаслідок другого за тиждень шторму, що обрушився на Іспанію і Португалію, кількість жертв негоди зросла до восьми осіб.

Шторм Фаб'єн збільшив кількість жертв негоди до восьми осіб

Шторм Фаб'єн збільшив кількість жертв негоди до восьми осіб

Щонайменше восьмеро людей стали жертвами двох потужних штормів, що вирували в Іспанії, Португалії та на півдні Франції декілька останнії днів. Про це вранці неділі, посилаючись на заяви місцевих чиновників, повідомляє інформаційне агентство AFP.

Так, у суботу внаслідок падіння фрагменти будівлі у центрі Мадрида загинула громадянка Південної Кореї, повідомив голова МВС столичного регіону Енріке Лопез. Також цього дня, за повідомленнями місцевої влади, поблизу містечка Уескар у іспанській провінцї Гранада загинув чоловік, чия машина впала у річку, а рятувальні служби підтвердили смерть 68-річного голландського підданого, що напередодні зник безвісти у провінції Уельва під час заняття серфінгом в негоду.

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Серед загиблих - троє рятувальників, які втратили життя внаслідок падіння гелікоптера. Двоє інших жертв негоди - фермери. (02.12.2019)

Мерія Венеції оголосила режим надзвичайного стану через повінь. Рівень води у місті досяг 187 сантиметрів, що є рекордом за останні більш ніж пів сторіччя. (13.11.2019)

Таким чином, загальна кількість жертв штормів, що вирують на південному заході Європи з ночі на п'ятницю, зросла до восьми осіб. При цьому шестеро з них загинули у Іспанії, а ще двоє осіб - у Португалії.

Спочатку на регіон обрушився шторм "Ельза", затопивши річки, пошкодивши лінії електропередач та порушивши залізничне та авіасполучення у Іспанії, Португалії та Франції. Зокрема, негода призвела до затоплення залізничних колій між столицею Португалії Ліссабоном та містом Порту.

Втім, одразу після того, як негода послабилася, на цю частину Європи обрушився наступний шторм "Фаб'єна". Швидкість вітру у іспанському регіоні Галіція сягала 170 кілометрів на годину, що також призвело до скасування низки авіарейсів та залишило близько 8000 домівок без електроенергії.

Очікується, що у неділю сила вітру послабиться, але, все одно, сягатиме 90 кілометрів на годину.

У середені грудня південь Франції вже потерпав від рясних опадів та сильного вітру, внаслідок якої загинули двоє осіб. А на початку місяця у регіоні негода забрала життя п'ятьох людей.

Нагадаємо, що у листопаді Венеція стала жертвою найбльшої за 53 роки повені.

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    Автор: Олександр Голубов, Валерій Сааков


DW.COM

Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

Венеція переживає найбільшу повінь за останні 148 років. Влада міста каже про щонайменше один мільярд євро збитків. Інші італійські міста також потерпають від негоди. (18.11.2019)  

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