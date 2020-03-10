У ЄС хочуть протидіяти запланованому застаріванню товарів

Єврокомісія запропонувала новий план дій з переходу до економіки замкненого циклу. Його у середу, 11 березня, представив у Брюсселі єврокомісар з довкілля Віргініюс Сінкявічюс, повідомляє кореспондент DW.

"У нас лише одна планета Земля, однак до 2050 року ми будемо споживати так, наче у нас їх є три", - заявив Сінкявічюс. "Сьогодні наша економіка є переважно лінійною. Лише 12 відсотків вторинних матеріалів і ресурсів повторно використовуються. Багато продуктів надто легко ламаються, їх не можна знову використати, відремонтувати або переробити. Або ж вони зроблені для одноразового використання", - додав виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

"Право на ремонт" і "заплановане застарівання"

Як відомо, ідея економіки замкненого циклу, або кругової економіки полягає в тому, що сміття та використані товари не викидаються, а переробляються або використовуються як ресурси. За задумом Єврокомісії, протягом наступного десятиліття план дій повинен подвоїти повторне використання ресурсів у ЄС.

Для цього Єврокомісія хоче змінити законодавство ЄС. Нові правила повинні будуть обмежити одноразове використання продуктів, а також заборонити знищення непроданих товарів, які ще можна використовувати. Крім того, за задумом Єврокомісії, споживачам повинні будуть надавати у пунктах продажу достовірну інформацію щодо тривалості експлуатації товарів та їхній вплив на довкілля. У Брюсселі обіцяють протидіяти і так званому "запланованому застаріванню", тобто створенню товарів таким чином, щоб вони поламалися через певний час.

До 2021 року планують запровадити "право на ремонт". Зокрема це стосується мобільних телефонів, планшетів і ноутбуків. План дій просуватиме довший строк їхнього використання, можливість ремонтувати їх і замінювати їхні компоненти. Одним із засобів для цього називають право на оновлення програмного забезпечення. Також у Єврокомісії виступають за запровадження стандартизованого зарядного пристрою для різних електронних приладів.

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Можна очікувати, що цей план дій матиме значення і для України, адже в ньому зазначається, що ЄС має намір прописувати економіку замкненого циклу в угодах про зону вільної торгівлі, а також надсилатиме місії щодо кругової економіки до країн-партнерів. Як відомо, зона вільної торгівлі між Україною і ЄС діє з 2016 року.

Цей план дій є складником Європейської зеленої угоди, ціллю якої є зробити ЄС кліматично нейтральним до 2050 року. У Єврокомісії наголошують, що це буде неможливо без переходу до економіки замкненого циклу.