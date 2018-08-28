 У ЄС проголосували за відмову від переходу на зимовий час - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2018

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У ЄС проголосували за відмову від переходу на зимовий час - ЗМІ

Під час онлайн-голосування у ЄС переважна більшість з 4,6 мільйона його учасників висловилися за скасування зміни часу. Опитані хочуть жити за літнім часом.

Жителі ЄС висловилися проти зміни часу

Жителі ЄС висловилися проти зміни часу

Переважна більшість жителів Євросоюзу, які взяли участь в опитуванні, проголосували за скасування зміни часу. Про це свідчать результат онлайн-голосування, яке проходило в ЄС з 5 липня по 16 серпня, повідомило у середу, 29 серпня, видання Westfalenpost з посиланням на джерела у Брюсселі. Агенція dpa згодом підтвердила цю інформацію.

Загалом у голосуванні взяли участь 4,6 мільйона людей, з яких три мільйони - з Німеччини. 80 відсотків віддали голоси за скасування переходу на зимовий чи літній час. Окрім того, дещо менша кількість опитаних висловилися на користь того, щоб жити за літнім, а не зимовим часом.

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Депутат Європарламенту від Німеччини Петер Лізе (Peter Liese) повідомив Westfalenpost, що Європейська комісія, яка зараз вивчає, що робити з переходом, повинна зробити відповідну пропозицію ще цього року. "Якщо результат консультації настільки очевидний, то європейські органи не повинні його ігнорувати", - сказав він.

У Німеччині переведення стрілок годинника на літній час було запроваджено 1980 року. Інші європейські країни, приміром Італія та Франція, мають цю норму з 1960-их років. Починаючи з 2002 року перехід був урегульований нормами ЄС, щоб уникнути проблем, спричинених різним часом при роботі транспорту, повітряному чи залізничному сполученні. Час завжди переводять в останні неділі березня та жовтня.

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