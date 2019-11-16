 У ЄС очікують на позитивні кроки від РФ після повернення захоплених кораблів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2019

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Новини

У ЄС очікують на позитивні кроки від РФ після повернення захоплених кораблів

У ЄС прокоментували повернення Україні кораблів, захоплених РФ у Керченській протоці минулого року. У Брюсселі також очікують, що Росія продовжить робити позитивні кроки.

Речниця ЄС з закордонних справ та безпекової політики Майя Косьянчич

Речниця ЄС з закордонних справ та безпекової політики Майя Косьянчич

Повернення українських кораблів, захоплених Росією у Керченській протоці 2018 року, давно мало відбутися. ЄС неодноразово наголошував, що Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та повернути захоплені судна Україні, йдеться у коментарі речниці ЄС з закордонних справ та безпекової політики Майї Косьянчич,  який є у розпорядженні DW.

"Україна продемонструвала конструктивний підхід у вирішенні конфлікту, який є наслідком актів агресії Росії проти України. Ми очікуємо, що Росія відповідатиме на це подібними позитивними кроками", - заявила Косьянчич.

DW.COM

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Обійми, сльози, квіти, пісні, перша цигарка на волі. Таким було повернення додому 35 українців, яких звільнила Росія в рамках великого обміну між Москвою та Києвом. Репортаж DW з Борисполя. (07.09.2019)

До Києва з російських тюрем повернулись полонені моряки та низка інших в'язнів, звільнення яких домагалась Україна. Про тих, кого натомість відпустили українські правоохоронці, - в матеріалі DW. (09.09.2019)

За її словами, Брюссель розраховує, що Росія не перешкоджатиме вільному проходу суден до Азовського моря відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", які торік були затримані російською стороною із застосуванням зброї у районі Керченської протоки, прямують додому.

25 листопада 2018 року російські прикордонники захопили в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також заарештували 24 моряків. ФСБ Росії порушила кримінальну справу та висунула усім українським морякам обвинувачення в незаконному перетині кордону. Моряки заявили, що вважають себе військовополоненими.

ЄС і США запровадили санкції щодо РФ за інцидент у Керченській протоці. А Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію протягом місяця звільнити моряків і повернути захоплені кораблі. У вересні Москва частково виконала цю вимогу: моряки повернулися на батьківщину в рамках узгодженого Росією і Україною обміну утримуваних осіб.

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