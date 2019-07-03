 У ЄС офіційно номінували наступника Могеріні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2019

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Новини

У ЄС офіційно номінували наступника Могеріні

Міністра закордонних справ Іспанії Жозепа Борреля офіційно номінували на посаду верховного представника ЄС з безпекової та зовнішньої політики. Цю посаду наприкінці жовтня залишить Федеріка Могеріні.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

DW.COM

Німкеня фон дер Ляєн може стати наступною головою Єврокомісії, бельгієць Мішель - очолить Європейську Раду. DW розповідає, чого Україні очікувати від нових керівників ЄС і яких поглядів вони дотримуються. (03.07.2019)

Держави ЄС  в понеділок, 5 серпня, офіційно номінували Жозепа Борреля на посаду верховного представника ЄС з безпекової та зовнішньої політики, інформує агенція dpa. Цю посаду наприкінці жовтня залишить Федеріка Могеріні.

Європейська Рада формально висунула Борреля на посаду очільника зовнішньополітичного відомства ЄС 26 червня, за підтримки щойно призначеної голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн. Тепер кандидатуру Борреля має затвердити Європарламент.

З червня 2018 року Боррель очолює міністерство закордонних справ Іспанії. У 2004-2007 роках Боррель був спікером Європарламенту.

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