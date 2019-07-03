У ЄС офіційно номінували наступника Могеріні

Держави ЄС в понеділок, 5 серпня, офіційно номінували Жозепа Борреля на посаду верховного представника ЄС з безпекової та зовнішньої політики, інформує агенція dpa. Цю посаду наприкінці жовтня залишить Федеріка Могеріні.

Європейська Рада формально висунула Борреля на посаду очільника зовнішньополітичного відомства ЄС 26 червня, за підтримки щойно призначеної голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн. Тепер кандидатуру Борреля має затвердити Європарламент.

З червня 2018 року Боррель очолює міністерство закордонних справ Іспанії. У 2004-2007 роках Боррель був спікером Європарламенту.