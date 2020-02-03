У ЄС озвучили умови для подальших торговельних відносин з Лондоном

Офіційний представник Європейського Союзу (ЄС) на переговорах з Великобританією щодо Brexit Мішель Барньє наголосив, що Євросоюз зацікавлений у збереженні тісних торговельних відносин з Великобританією. Про це Барньє сказав у понеділок, 3 лютого, у Брюсселі.

За словами Барньє, ЄС готовий запропонувати британцям тісні торговельні зв'язки, однак це відбудеться лише за певних умов. "Ми готові запропонувати дуже амбітну торговельну угоду в якості наріжного каменя цього партнерства, що містить також і пункт про нульові ставки ввізного мита", - запевнив Барньє, цитує агенція новин AFP.

Водночас він застеріг Лондон, що Брюссель не сприйматиме "несправедливих умов для конкуренції". "Нам потрібно узгодити специфічні та дієві гарантії, щоб забезпечити рівні конкурентні умови", - наголосив він.

Представник ЄС також вказав на важливість для Брюсселя врегулювання питання вилову рибу. Йдеться про те, що британські рибалки воліють не допускати в свої води європейських конкурентів, водночас вони бажають, щоб ЄС і надалі залишався для них головним ринком збуту.

Важливість збереження стандартів

Барньє наголосив, що важливим елементом у збереженні тісних торговельних відносин залишатимуться "високі стандарти, які ми маємо тепер і матимемо в майбутньому в питаннях соціального захисту, охорони довкілля, в податковій сфері та сфері дотацій".

Раніше ЗМІ повідомляли про плани уряду Бориса Джонсона відмовитися від дотримання стандартів ЄС у низці сфер.

Про наслідки відмови британського уряду від стандартів ЄС попередила й голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Якщо до цього справді дійде, тоді Великобританії не варто розраховувати на необмежений доступ до внутрішнього ринку Євросоюзу. "Що ближче триматиметься Великобританія, то легшим буде доступ до внутрішнього ринку", - наголосила фон дер Ляєн.

Цілі ЄС на переговорах з Великобританією

Нагадаємо, що Великобританія покинула ЄС в ніч на суботу, 1 лютого. Протягом перехідного періоду, що триває до кінця 2020 року, в звичайному житті жителів країни не буде помітно жодних істотних змін у зв'язку з цим кроком. Однак за цей час сторонам необхідно домовитися про подальші відносини, в першу чергу в сфері двосторонньої торгівлі.

Брюссель домагається підписання торговельної угоди з Лондоном, заснованої на рівній конкуренції (Level Playing Field) і принципі "жодних мит, жодних квот, жодного демпінгу". Крім риболовлі, ключовими питаннями на переговорах мають стати безпека і доступ до баз даних.

Теоретично Борис Джонсон до кінця липня 2020 року може попросити Брюссель про продовження перехідного періоду після Brexit ще на два роки, проте керівник британського уряду вже заявив, що не збирається цього робити.