У ЄС з'являться нові правила надання громадянства

Єврокомісія закликає країни ЄС до більшої стриманості при наданні громадянства вихідцям із третіх країн. "Єврокомісія стежить за розвитком ситуації із так званими "золотими паспортами" із великим занепокоєнням", - цитує німецька газета Die Welt єврокомісарку з питань правосуддя, захисту прав споживачів та гендерної рівності Веру Юрову у вівторковому випуску, 7 серпня. За словами єврокомісарки, ЄС підготує вже восени нові норми щодо надання громадянства країнами-членами.

Вера Юрова закликала розсудливіше видавати "золоті паспорти"

Юрова наголосила, що за останні роки зросла кількість паспортів країн ЄС, отриманих виключно на підставі здійснених інвестицій в економіку країни або внаслідок придбання дорогої нерухомості. Die Welt у своєму матеріалі згадує такі країни, як Кіпр, Мальту і Грецію, які у великій кількості видають довгострокові дозволи на проживання (так звані "золоті візи") або повноцінне громадянство особам з Китаю або колишніх республік СРСР. "Ми не хочемо ніяких троянських коней у Євросоюзі, - заявила Юрова. - Деякі країни-члени повинні докладати більших зусиль, щоб їхнє громадянство не отримували злочинці, які можуть нашкодити безпеці Європи або відмивати гроші (в ЄС - Ред.)".

У 2017 році низка європейських журналістів провела розслідування, в якому дійшла висновку, що росіяни посідають перше місце за чисельністью куплених паспортів ЄС у 2016 році. На другому місці - українці. Ще ранішу в одній зі статей, опублікованих британським виданням The Guardian, журналісти вже називали імена українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які також придбали громадянство ЄС, інвестувавши в Кіпр.

Починаючи з 2013 року, кіпрське громадянство надається особам, які вклали щонайменше два мільйони євро в нерухомість, або 2,5 мільйона євро в державні цінні папери чи кіпрські компанії. При цьому новоявлений власник кіпрського паспорта не повинен здавати жодних мовних тестів або постійно проживати на острові.