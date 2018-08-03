 У ЄС з′являться нові правила надання громадянства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2018

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Новини

У ЄС з'являться нові правила надання громадянства

У Єврокомісії планують підготувати нові норми щодо надання громадянства країнами-членами ЄС на тлі великої кількості паспортів і дозволів на проживання, виданих виключно на підставі інвестованих грошей.

Мальту називають одією з країн ЄС, де можна купити громадянство за значні грошові вкладення

Мальту називають одією з країн ЄС, де можна "купити" громадянство за значні грошові вкладення

Єврокомісія закликає країни ЄС до більшої стриманості при наданні громадянства вихідцям із третіх країн. "Єврокомісія стежить за розвитком ситуації із так званими "золотими паспортами" із великим занепокоєнням", - цитує німецька газета Die Welt єврокомісарку з питань правосуддя, захисту прав споживачів та гендерної рівності Веру Юрову у вівторковому випуску, 7 серпня. За словами єврокомісарки, ЄС підготує вже восени нові норми щодо надання громадянства країнами-членами.

Вера Юрова закликала розсудливіше видавати золоті паспорти

Вера Юрова закликала розсудливіше видавати "золоті паспорти"

Юрова наголосила, що за останні роки зросла кількість паспортів країн ЄС, отриманих виключно на підставі здійснених інвестицій в економіку країни або внаслідок придбання дорогої нерухомості. Die Welt у своєму матеріалі згадує такі країни, як Кіпр, Мальту і Грецію, які у великій кількості видають довгострокові дозволи на проживання (так звані "золоті візи") або повноцінне громадянство особам з Китаю або колишніх республік СРСР. "Ми не хочемо ніяких троянських коней у Євросоюзі, - заявила Юрова. - Деякі країни-члени повинні докладати більших зусиль, щоб їхнє громадянство не отримували злочинці, які можуть нашкодити безпеці Європи або відмивати гроші (в ЄС - Ред.)".

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Серед тих, хто купував європейський паспорт, котрий за гроші пропонує Кіпр, були й українські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, повідомляє британське видання The Guardian. (18.09.2017)

Cеред нових громадян ФРН стрімко зростає число вихідців з Великобританії. Як припускають, це пов'язано з майбутнім виходом Сполученого Королівства зі складу ЄС. (23.05.2018)

У 2017 році низка європейських журналістів провела розслідування, в якому дійшла висновку, що росіяни посідають перше місце за чисельністью куплених паспортів ЄС у 2016 році. На другому місці - українці. Ще ранішу в одній зі статей, опублікованих британським виданням The Guardian, журналісти вже називали імена українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які також придбали громадянство ЄС, інвестувавши в Кіпр.

Починаючи з 2013 року, кіпрське громадянство надається особам, які вклали щонайменше два мільйони євро в нерухомість, або 2,5 мільйона євро в державні цінні папери чи кіпрські компанії. При цьому новоявлений власник кіпрського паспорта не повинен здавати жодних мовних тестів або постійно проживати на острові.

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Де "купити" громадянство ЄС: країни і ціни (18.09.2017)

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Де "купити" громадянство ЄС: країни і ціни (18.09.2017)  

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"Купити" громадянство ЄС можна, але дуже дорого. Від 650 тисяч на Мальті до 2 мільйонів євро на Кіпрі. За менші кошти можна "придбати" посвідку на проживання в різних країнах Євросоюзу. Громадянство та посвідки видають в обмін на інвестиції в країну.

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