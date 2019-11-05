У ЄС закликають Тегеран повернутися до ядерної угоди

Німеччина, Франція, Великобританія та ЄС закликали Іран повернутися до виконання зобов'язань, взятих на себе при укладенні ядерної угоди. Спільна заява очільників МЗС цих країн і глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, викликана відновленням збагачення урану на іранському ядерному об'єкті Фордо, була поширена в понеділок, 11 листопада.
У документі зазначається, що країни ЄС можуть активувати механізм, що призведе до відновлення санкцій проти Ірану, якщо Тегеран не буде дотримуватися умов угоди.
Цього ж дня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що Іран відновив збагачення урану в Фордо. Відновлення робіт у Фордо за 180 кілометрів на південь від Тегерана стало ще одним кроком на шляху до виходу країни з так званої ядерної угоди - Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).
Тегеран вже понад півроку поступово відмовляється від зобов'язань, сформульованих у 2015 році при укладенні ядерної угоди. Дії іранської влади пов'язані з тим, що США вийшли з СВПД в 2018 році і відтоді неодноразово розширювали санкції проти Ірану.
Після підписання ядерної угоди збагачення урану на підземному заводі Фордо було заморожене, а кількість центрифуг на об'єктах Фордо і Натанс було скорочено більш ніж на дві третини. Крім того, Іран не міг займатися збагаченням урану до 2025 року, а центр в Фордо повинен бути перетворений на ядерний, фізичний і технологічний центр, центрифуги якого використовуються для отримання стабільних ізотопів для цивільних цілей.
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк