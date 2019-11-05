 У ЄС закликають Тегеран повернутися до ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2019

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Новини

У ЄС закликають Тегеран повернутися до ядерної угоди

Німеччина, Франція, Великобританія і ЄС застерігають Іран від наслідків у разі невиконання зобов'зань за ядерною угодою.

Іран відновив збагачення урану на ядерному об'єкті Фордо

Іран відновив збагачення урану на ядерному об'єкті Фордо

Німеччина, Франція, Великобританія та ЄС закликали Іран повернутися до виконання зобов'язань, взятих на себе при укладенні ядерної угоди. Спільна заява очільників МЗС цих країн і глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, викликана відновленням збагачення урану на іранському ядерному об'єкті Фордо, була поширена в понеділок, 11 листопада.

DW.COM

У документі зазначається, що країни ЄС можуть активувати механізм, що призведе до відновлення санкцій проти Ірану, якщо Тегеран не буде дотримуватися умов угоди.

Цього ж дня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що Іран відновив збагачення урану в Фордо. Відновлення робіт у Фордо за 180 кілометрів на південь від Тегерана стало ще одним кроком на шляху до виходу країни з так званої ядерної угоди - Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

Тегеран вже понад півроку поступово відмовляється від зобов'язань, сформульованих у 2015 році при укладенні ядерної угоди. Дії іранської влади пов'язані з тим, що США вийшли з СВПД в 2018 році і відтоді неодноразово розширювали санкції проти Ірану.

Після підписання ядерної угоди збагачення урану на підземному заводі Фордо було заморожене, а кількість центрифуг на об'єктах Фордо і Натанс було скорочено більш ніж на дві третини. Крім того, Іран не міг займатися збагаченням урану до 2025 року, а центр в Фордо повинен бути перетворений на ядерний, фізичний і технологічний центр, центрифуги якого використовуються для отримання стабільних ізотопів для цивільних цілей.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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