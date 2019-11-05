У ЄС закликають Тегеран повернутися до ядерної угоди

Німеччина, Франція, Великобританія та ЄС закликали Іран повернутися до виконання зобов'язань, взятих на себе при укладенні ядерної угоди. Спільна заява очільників МЗС цих країн і глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, викликана відновленням збагачення урану на іранському ядерному об'єкті Фордо, була поширена в понеділок, 11 листопада.

У документі зазначається, що країни ЄС можуть активувати механізм, що призведе до відновлення санкцій проти Ірану, якщо Тегеран не буде дотримуватися умов угоди.

Цього ж дня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що Іран відновив збагачення урану в Фордо. Відновлення робіт у Фордо за 180 кілометрів на південь від Тегерана стало ще одним кроком на шляху до виходу країни з так званої ядерної угоди - Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

Тегеран вже понад півроку поступово відмовляється від зобов'язань, сформульованих у 2015 році при укладенні ядерної угоди. Дії іранської влади пов'язані з тим, що США вийшли з СВПД в 2018 році і відтоді неодноразово розширювали санкції проти Ірану.

Після підписання ядерної угоди збагачення урану на підземному заводі Фордо було заморожене, а кількість центрифуг на об'єктах Фордо і Натанс було скорочено більш ніж на дві третини. Крім того, Іран не міг займатися збагаченням урану до 2025 року, а центр в Фордо повинен бути перетворений на ядерний, фізичний і технологічний центр, центрифуги якого використовуються для отримання стабільних ізотопів для цивільних цілей.