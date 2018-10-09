У Єгипті 17 осіб засудили до страти за теракти у православних храмах

Військовий трибунал у Єгипті засудив до страти 17 звинувачених у нападах на православні церкви у 2016-2017 роках, що призвели до загибелі десятків християн-коптів.
Судді військового трибуналу в Єгипті засудили до смертної кари 17 осіб, звинувачених у скоєнні серії терактів у православних церквах у Єгипті в 2016-му та 2017-му роках. Ухвалу суду оголошено в четвер, 11 жовтня.
Згідно з вироком суддів, ще 19 осіб засудженого до довічного ув'язнення. 10 інших підсудних отримали позбавлення волі від 10 до 15 років, повідомляє агенція новин AFP.
Унаслідок скоєних у 2016-2017 роках кількох терористичних атак на коптські церкви загинуло 74 особи. Сотні інших осіб отримали поранення. Відповідальність за скоєне взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД).
Об'єктами нападів терористів стали православні церкви в містах Каїр, Александрія та Танта. У населеному переважно мусульманами Єгипті копти становлять близько 10 відсотків населення.
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