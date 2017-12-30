У Єгипті розпочався референдум щодо змін до конституції

У Єгипті в суботу, 20 квітня, розпочався триденний референдум щодо поправок до конституції, які, серед іншого, потенційно можуть дозволити президенту країни Абдель Фаттаху ас-Сісі залишатися при владі до 2030 року.

Нагадаємо, що парламент Єгипту 16 квітня ухвалив поправки до конституції більшістю в дві третини голосів. Ас-Сісі в 2018 році був переобраний президентом, отримавши 97 відсотків голосів. Конституційні поправки дозволять ас-Сісі продовжити з чотирьох до шести років свій поточний президентський термін, який мав завершитися у 2022 році згідно з поточною редакцією конституції, інформує AP. Також, завдяки поправкам ас-Сісі зможе брати участь у виборах і після закінчення цього терміну.

У голосуванні мають взяти участь понад 60 мільйонів виборців. Правозахисники і спостерігачі не очікують вільного голосування і попереджають про подальше погіршення ситуації з правами людини в Єгипті. Так, правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) заявила, що пропоновані конституційні поправки лише прискорять згортання незалежності органів юстиції та дадуть військовим ще більше прав для втручання в політичне життя.