 У Єгипті розпочався референдум щодо змін до конституції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2019

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Новини

У Єгипті розпочався референдум щодо змін до конституції

Винесені на референдум поправки до конституції дозволять президенту Єгипту ас-Сісі залишатися при владі до 2030 року. Правозахисники побоюються подальшого погіршення ситуації з правами людини в країні.

Банер із закликами голосувати за поправки до конституції у Каїрі

Банер із закликами голосувати за поправки до конституції у Каїрі

У Єгипті в суботу, 20 квітня, розпочався триденний референдум щодо поправок до конституції, які, серед іншого, потенційно можуть дозволити президенту країни Абдель Фаттаху ас-Сісі залишатися при владі до 2030 року.

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Колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі та ще 19 осіб були засуджені до трьох років ув'язнення кожний. Їх визнали винними в образі суду через їхні критичні висловлювання у мас-медіа. (30.12.2017)

Абдель Фаттах ас-Сісі склав присягу в парламенті Єгипту, заступаючи на другий президентський термін. Його переобрання в березні відбулося на тлі низької явки та браку сильних конкурентів. (02.06.2018)

Нагадаємо, що парламент Єгипту 16 квітня ухвалив поправки до конституції більшістю в дві третини голосів. Ас-Сісі в 2018 році був переобраний президентом, отримавши 97 відсотків голосів. Конституційні поправки дозволять ас-Сісі продовжити з чотирьох до шести років свій поточний президентський термін, який мав завершитися у 2022 році згідно з поточною редакцією конституції, інформує AP. Також, завдяки поправкам ас-Сісі зможе брати участь у виборах і після закінчення цього терміну.

У голосуванні мають взяти участь понад 60 мільйонів виборців. Правозахисники і спостерігачі не очікують вільного голосування і попереджають про подальше погіршення ситуації з правами людини в Єгипті. Так, правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) заявила, що пропоновані конституційні поправки лише прискорять згортання незалежності органів юстиції та дадуть військовим ще більше прав для втручання в політичне життя.

 

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