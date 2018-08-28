У Єгипті археологи відкрили поселення віком 7000 років

Археологи відкрили одне з найдавніших поселень у долині Нілу, вік якого сягає семи тисяч років. Про це в неділю, 2 вересня, повідомило міністерство з охорони стародавніх пам'яток Єгипту, передає агенція новин dpa.

Неолітичне поселення було знайдене під час археологічних розкопок у губернаторстві Дакахлія на північ від Каїра. За словами керівника єгипетсько-французької експедиції Фредеріка Жіо, у кількох силосних ямах були знайдені кістки тварин, рослинні рештки та глиняні вироби, що свідчать про існування в цій місцевості стабільних громад за 5000 років до нашої ери - задовго до доби фараонів.

Нагадаємо, що в квітні в Єгипті було оголошено про виявлення стародавнього святилища бога Озіріса - Птаха, яке відносять до 25-ї, так званої Ефіопської династії, тобто VII-VIII століття до нашої ери. Його знайшли під час розкопок у Карнакському храмі поблизу Луксора на півдні країни.

Цього року в Єгипті буде частково відкрито новий музей старожитностей. Країна намагається відновити інтерес туристів, який упав після заворушень, що супроводжували падіння режиму Хосні Мубарака в 2011 році.