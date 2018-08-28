 У Єгипті археологи відкрили поселення віком 7000 років | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 02.09.2018

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Культура й стиль життя

У Єгипті археологи відкрили поселення віком 7000 років

У долині Нілу в Єгиті археологи знайшли неолітичне поселення віком приблизно 7000 років, яке існувало задовго до доби фараонів.

Ніл поблизу Каїра

Ніл поблизу Каїра

Археологи відкрили одне з найдавніших поселень у долині Нілу, вік якого сягає семи тисяч років. Про це в неділю, 2 вересня, повідомило міністерство з охорони стародавніх пам'яток Єгипту, передає агенція новин dpa.

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Знайдену ритуальну будівлю датують VII-VIII століттям до н.е. Виявлений археологами бюст належить Марку Аврелію, який правив у ІІ столітті н.е. (22.04.2018)

Реконструйовану в 3D голову 4000-річної єгипетської мумії тепер можна буде побачити у Мюнхені на виставці в Німецькому музеї. Багатий чиновник у Стародавньому Єгипті став однією з найбільш вивчених мумій у світі. (20.08.2016)

Неолітичне поселення було знайдене під час археологічних розкопок у губернаторстві Дакахлія на північ від Каїра. За словами керівника єгипетсько-французької експедиції Фредеріка Жіо, у кількох силосних ямах були знайдені кістки тварин, рослинні рештки та глиняні вироби, що свідчать про існування в цій місцевості стабільних громад за 5000 років до нашої ери - задовго до доби фараонів.

Нагадаємо, що в квітні в Єгипті було оголошено про виявлення стародавнього святилища бога Озіріса - Птаха, яке відносять до 25-ї, так званої Ефіопської династії, тобто VII-VIII століття до нашої ери. Його знайшли під час розкопок у Карнакському храмі поблизу Луксора на півдні країни.

Цього року в Єгипті буде частково відкрито новий музей старожитностей. Країна намагається відновити інтерес туристів, який упав після заворушень, що супроводжували падіння режиму Хосні Мубарака в 2011 році.

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