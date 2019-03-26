У Євросоюзі ухвалили реформу авторського права

Попри протести та критику Рада Євросоюзу остаточно ухвалила реформування європейського законодавства про захист авторських прав. Під час засідання у понеділок, 15 квітня, 19 країн-членів ЄС, у тому числі й Німеччина, проголосували "за" цю реформу, "проти" виступили шість країн, ще три країни утримались, передає агенція dpa.

Раніше за цю реформу проголосував і Європарламент. Тепер у країн Євросоюзу є близько двох років для того, щоб імплементувати нові правила щодо авторського права в національні законодавства.

Нові правила, які були запропоновані Єврокомісією ще у 2016 році, передбачають розширення прав музичних виконавців, новинних ресурсів та традиційних ЗМІ у протистоянні з інтернет-гігантами, такими як Facebook, Microsoft чи Google. Унаслідок реформи такі платформи, як Google, будуть зобов'язані видаляти контент, якщо його власники не дали дозволу на його використання. Виняток становитимуть фірми, які існують менше трьох років, чий річний оборот становить менше 10 мільйонів євро та чия кількість користувачів не перевищує п'яти мільйонів на місяць.

Найбільші суперечки викликали дві новації: те, що інтернет-платформи мають отримувати дозвіл або навіть сплачувати ЗМІ за демонстрацію їхніх новин користувачам, а також норма, згідно з якою на інтернет-гігантів покладається відповідальність за порушення авторських прав на їхніх платформах.

Критики висловлювали побоювання, що нове законодавство може призвести до фільтрування контенту, який завантажується в інтернет. Контроль з боку технологічних гігантів за контентом, що з'являється на їхніх ресурсах, суперечитиме основному принципу інтернету - вільному обміну інформацією, стверджують критики. Крім того, реформа передбачає відповідальність соцмереж за те, щоб контент, який завантажують користувачі, не порушував авторських прав.

Реформа викликала значну критику та протести. П'ять мільйонів інтернет-користувачів підписали петицію, покликану зупинити її. Проти виступали і такі гіганти, як Google та Wikipedia, а також інші мережеві компанії, натомість великі мас-медіа її підтримують.