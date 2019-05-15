У Євросоюзі затвердили 13 спільних оборонних проєктів

Міністри оборони країн-членів Європейського Союзу у вівторок, 12 листопада, ухвалили 13 нових проєктів в рамках Постійного структурного співробітництва (PESCO), повідомляє агенція dpa.

Серед цих ініціатив - створення морської безпілотної системи боротьби з підводними човнами, кіберакадемії та медичного навчального центру. Очікується, що центр буде орієнтований на підтримку сил спеціальних операцій ЄС.

Водночас у ЄС не планують затверджувати нові проєкти в рамках оборонного співробітництва у наступні два роки. Про це заявила верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні. За її словами, наразі основна увага приділятиметься виконанню тих ініціатив, про які вже було оголошено.

Розбіжності між учасниками співробітництва

25 країн-членів ЄС, які беруть участь у PESCO, поки що не змогли домовитись про умови участі в своїх проектах третіх країн, таких як США - та Великобританія після Brexit. Частина країн, серед яких Нідерланди, наголошують на важливості залучення країн-союзників з великою оборонною промисловістю та досвідом. На противагу їм виступає Франція. Її представники вважають, що Європа повинна розвивати власну стратегічну автономію.

Нагадаємо, країни-члени ЄС створили Постійне структурне співробітництво у 2017 році. З того часу було затверджено 47 проєктів. Мета цього співробітництва - подолання роздробленості у питаннях оборони та зменшення залежності від США.