 У Євросоюзі затвердили 13 спільних оборонних проєктів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Євросоюзі затвердили 13 спільних оборонних проєктів

Міністри оборони Євросоюзу затвердили 13 проєктів у сфері оборони - від морської безпілотної системи боротьби з підводними човнами до медичного навчального центру та кіберакадемії.

У Євросоюзі затвердили 13 спільних оборонних проєктів

Міністри оборони країн-членів Європейського Союзу у вівторок, 12 листопада, ухвалили 13 нових проєктів в рамках Постійного структурного співробітництва (PESCO), повідомляє агенція dpa.

Серед цих ініціатив - створення морської безпілотної системи боротьби з підводними човнами, кіберакадемії та медичного навчального центру. Очікується, що центр буде орієнтований на підтримку сил спеціальних операцій ЄС.

DW.COM

Лідери 25 країн ЄС офіційно запустили структурну співпрацю у сфері оборони та безпеки - PESCO. За словами Дональда Туска, ця структура лише зміцнить НАТО. (14.12.2017)

Міністри оборони та закордонних справ країн-членів ЄС затвердили 17 нових проектів у галузі оборони. (19.11.2018)

Водночас у ЄС не планують затверджувати нові проєкти в рамках оборонного співробітництва у наступні два роки. Про це заявила верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні. За її словами, наразі основна увага приділятиметься виконанню тих ініціатив, про які вже було оголошено.    

Розбіжності між учасниками співробітництва

25 країн-членів ЄС, які беруть участь у PESCO, поки що не змогли домовитись про умови участі в своїх проектах третіх країн, таких як США - та Великобританія після Brexit. Частина країн, серед яких Нідерланди, наголошують на важливості залучення країн-союзників з великою оборонною промисловістю та досвідом. На противагу їм виступає Франція. Її представники вважають, що Європа повинна розвивати власну стратегічну автономію.

Нагадаємо, країни-члени ЄС створили Постійне структурне співробітництво у 2017 році. З того часу було затверджено 47 проєктів. Мета цього співробітництва - подолання роздробленості у питаннях оборони та зменшення залежності від США. 

Дивитись відео 01:50

Що таке PESCO і як це посилить оборону ЄС? (14.11.2017)

Аудіо й відео до теми

Що таке PESCO і як це посилить оборону ЄС? (14.11.2017)  

Також за темою

Kampfhubschrauber Tiger

Під погрози Трампа: чого ЄС досягнув за рік оборонної співпраці 15.05.2019

У Євросоюзі прозвітували про перший рік програми оборонної співпраці PESCO. Хоча досягнення поки на початковій стадії, у США вже непокояться з приводу конкуренції.

Hubschrauber

Рада ЄС розширила європейську оборонну співпрацю 19.11.2018

Міністри оборони та закордонних справ країн-членів ЄС затвердили 17 нових проектів у галузі оборони.

Wolfgang Schäuble

Голова Бундестагу закликав створити армію Євросоюзу 24.04.2018

Європейський Союз повинен узяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, вважає голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле. Він переконаний, що Євросоюзу потрібна своя армія.

Реклама

Докладно

Будівля Європарламенту в Брюсселі

У ЄП створили майданчик для підтримки євроінтеграції України

Євродепутат Кубілюс започаткував у Європарламенті форум для підтримки країн "Східного партнерства".  

Спецпризначенці НАБУ вручили підозри у справі про розкрадання коштів НБУ, наданих ВіЕйБі Банку

Справа "ВіЕйБі Банку": несподіванка для Бахматюка

Бізнесмен Олег Бахматюк б'є на сполох через оголошення підозр у справі проти посадовців його "ВіЕйБі Банку".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  